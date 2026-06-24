Grupo Molinos, dueño de 4 bodegas en Mendoza, compró la primera fuera de la provincia

A diferencia de las otras 3, la inversión en Viña Cobos fue la última que hasta ahora habían concretado los herederos de Gregorio Pérez Companc en el negocio vitivinícola. Fue en 2016, cuando invirtieron alrededor de U$S12 millones para asociarse con Hobbs.

Vista de los viñedos de Ruca Malén, una de las 4 bodegas que son propiedad de la familia Pérez Companc en la provincia Foto: Sebastian Sena/Ruca Malen.

El valor de Etchart, la 5ta entre las bodegas de Molinos

Con 176 años de vida, Etchart es una de las bodegas históricas de Salta. Fundada en 1850 en Cafayate, en el corazón de los Valles Calchaquíes, elabora y comercializa varietales de calidad bajo las marcas “Etchart” y “Cafayate”, a los que se reconoce por expresar la identidad y el carácter distintivo del terroir salteño.

"Esta adquisición se enmarca en la estrategia de crecimiento de Molinos en su plataforma de Bodegas y Viñedos que ha venido desarrollando y expandiendo a lo largo de los años con sus Bodegas Nieto Senetiner, Cadus, Ruca Malen y su asociación en Viña Cobos", señaló Federico Pasqualetti, Responsable de Relaciones con el Mercado de Molinos.

Así, la unidad vitivinícola de los Pérez Companc se consolida entre los grupos fuertes por presencia y cantidad de bodegas bajo su control, junto a Peñaflor (Trapiche, Santa Ana, Suter y Las Moras), RPB y grupo Catena, entre otros.

Lo cierto es que la transacción se da en un contexto de crisis que atraviesa la vitivinicultura como la de 2015-2016. Y que ha colocado a varias bodegas financieramiente al límite de su subsistencia, con lo cual empieza a dibujarse un nuevo mapa producto de una mayor concentración en menos manos.