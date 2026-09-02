La recaudación se mantuvo estable en agosto: qué impuestos aportaron más según ARCA

Si se toma solo el crecimiento nominal, los principales responsables fueron el aumento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las contribuciones a la Seguridad Social. Para el organismo recaudador, influyó la suba del dólar, las actualizaciones en el impuesto a los combustibles y las variaciones en las retenciones a las exportaciones agrícolas.

De todos modos, luego de 2 meses en caída, para el Gobierno no deja de ser una buena noticia que los ingresos tributarios se hayan mantenido en agosto. Detrás del número global hay vencimientos prorrogados, modificaciones normativas, variaciones en los tipos de cambio y un fuerte repunte en los tributos vinculados al comercio exterior.

El cobro de derechos de exportación, o retenciones, alcanzó un récord de 155% en agosto y explicaron el crecimiento nominal de la recaudación

El "búmeran" del agro: los derechos de exportación, 155% arriba

La gran sorpresa de agosto fue el espectacular desempeño de los Derechos de Exportación (retenciones): sumaron $1.015.506 millones, lo que equivale a un salto interanual del 155,1%.

Este incremento exponencial se explica, fundamentalmente, por un efecto técnico: la baja base de comparación de agosto de 2025. Durante junio y principios de julio de 2025 los exportadores habían adelantado de forma extraordinaria el pago de derechos que normalmente habrían ingresado en agosto.

Aquella distorsión se debió a una baja transitoria de alícuotas vigente hasta fines de junio de ese año. Al normalizarse el flujo este año, la base de comparación de 2025 quedó deprimida, y eso sobredimensionó el aumento porcentual de agosto de 2026.

Sin embargo, no todo fue un espejismo estadístico. Según el informe de ARCA, la recaudación aduanera se vio genuinamente beneficiada por:

La devaluación y consecuente incremento del tipo de cambio .

. El alza de precios promedio internacionales del complejo sojero, cerealero y petróleo.

internacionales del complejo sojero, cerealero y petróleo. Un mayor volumen de exportaciones de combustibles y minerales.

Eso ocurrió pese a que las alícuotas vigentes en agosto de 2026 fueron sustancialmente menores a las del 2025 por las rebajas progresivas. Por ejemplo, para poroto de soja bajó del 26% al 24%; el aceite y pellets de soja del 24,5% al 22,5%; el trigo y la cebada se redujeron drásticamente del 9,5% al 5,5%; y el maíz y sorgo descendieron del 9,5% al 8,5%.

La inflación interanual explicó el aporte del IVA a la recaudación tributaria del mes pasado.

Ganancias, por prórrogas de calendario y anticipos

El Impuesto a las Ganancias fue otro pilar fundamental del mes: aportó $4.636.836 millones a la recaudación global, con una variación interanual del 45,2%. El acumulado anual ya roza los $33,5 billones, un 40,9% más que en el periodo enero-agosto de 2025.

La dinámica de Ganancias estuvo fuertemente marcada por alteraciones en el calendario fiscal. El pago del saldo de la declaración jurada de personas humanas del periodo fiscal 2025 se realizó en julio, mientras que el vencimiento de la presentación se prorrogó para el próximo 22 de septiembre de 2026. En 2025, ambos fueron en junio.

Entre los factores que impulsaron la recaudación de este impuesto se destacan:

Mayores anticipos societarios , producto del incremento en el impuesto determinado de las empresas para el periodo fiscal 2025.

, producto del incremento en el impuesto determinado de las empresas para el periodo fiscal 2025. Menores compensaciones : las empresas utilizaron menos saldos a favor de Ganancias para cancelar otras obligaciones tributarias en comparación con el año anterior.

: las empresas utilizaron menos saldos a favor de Ganancias para cancelar otras obligaciones tributarias en comparación con el año anterior. Retenciones impositivas al alza, aunque este incremento fue parcialmente atenuado por la actualización de las escalas y deducciones de la cuarta categoría (empleados en relación de dependencia) sobre la base del IPC de enero a junio de 2026, aplicadas a los salarios percibidos desde el 1° de julio.

El consumo interno bajo la lupa: IVA y Seguridad Social

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) Neto recaudó $6.675.409 millones, o sea, 25,3% más. Al desglosar el impuesto, el comportamiento fue dispar: el IVA Impositivo (consumo interno) creció 29,6% también por los precios ($4.815.066 millones), mientras que el Aduanero avanzó al 15,4% ($1.934.693 millones), apuntalado por el tipo de cambio.

La recaudación neta de IVA se vio parcialmente recortada por dos fenómenos:

Reafectaciones netas negativas : los contribuyentes recurrieron en mayor medida a sus saldos de IVA para cancelar otros impuestos, a la inversa de lo que ocurrió el año pasado, cuando las reafectaciones fueron positivas.

: los contribuyentes recurrieron en mayor medida a sus saldos de IVA para cancelar otros impuestos, a la inversa de lo que ocurrió el año pasado, cuando las reafectaciones fueron positivas. Mayores devoluciones automáticas bajo el Régimen de Comercialización de Granos en comparación con el ejercicio anterior.

Por su parte, los recursos destinados a la Seguridad Social experimentaron un crecimiento del 31,9%, con $4.833.581 millones. Esta suba estuvo traccionada principalmente por el incremento de la remuneración bruta promedio de los trabajadores.

El peso de cheques, combustibles e importaciones en la recaudación

En otro orden, el resto de los impuestos también destaca aportes de distinta magnitud. Dentro de este lote de gravámenes se destacaron el impuesto a los combustibles y Bienes Personales.

El Impuesto a los Combustibles registró el segundo mayor incremento, con el 50,4% interanual, que resultó en ingresos por $724.899 millones. ARCA detalló que esta suba se explica primordialmente por las sucesivas actualizaciones de las bases impositivas del tributo.

Por su parte, Bienes Personales aportó $137.797 millones (+24,8%), impulsado por el vencimiento del primer anticipo correspondiente al periodo fiscal 2026. Le siguió el llamado impuesto al cheque (Créditos y Débitos) con $1.520.865 millones (+21,5%).

Derechos de Importación y Otros: Sumaron $620.591 millones, un 7,7% interanual. El crecimiento se atenuó porque importadores utilizaron masivamente saldos de devolución del Impuesto PAIS para cancelar obligaciones. No obstante, la suba del tipo de cambio compensó parcialmente esta baja.