El gobierno nacional congeló el impuesto a los combustibles y frena subas en las naftas

Las estaciones de servicio no sumarán al precio final de las naftas el componente fiscal que correspondía a la suba del impuesto a los combustibles.

Los montos pendientes del impuesto a los combustibles

La actualización de los tributos fijos contemplados en la ley se calcula formalmente de manera trimestral, tomando como base las variaciones del Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC. El retraso acumulado corresponde a los remanentes no aplicados durante 2024, 2025 y la primera mitad de 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es la encargada de determinar estos valores fijos. La acumulación de ajustes fiscales se trasladó directamente al inicio del mes de octubre. Hasta esa fecha, las estaciones de servicio no sumarán este componente fiscal específico a las pizarras de los surtidores en todo el país.

Consecuencias del congelamiento del impuesto a los combustibles en Mendoza

En Mendoza, este freno impositivo impacta de forma directa sobre la estructura de costos logísticos y el transporte. El valor del gasoil común influye sin escalas en el flete de la producción agrícola e industrial de la provincia.

Aunque la Nación posterga el cobro de esta carga tributaria, la medida no descarta variaciones por otros factores del mercado. Las compañías petroleras mantienen la libertad de revisar sus listas según la cotización del crudo internacional, los biocombustibles y la paridad del dólar.

Especialistas del sector señalan que el atraso del tributo impositivo acumula un porcentaje significativo que deberá regularizarse de manera gradual para evitar saltos abruptos en la inflación mensual. De no mediar una nueva prórroga antes del 1° de octubre, el ajuste impactará de lleno en la inflación.