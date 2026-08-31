El gobierno nacional volvió a postergar la actualización del impuesto a los combustibles para evitar un traslado inmediato a los precios de las naftas y el gasoil en todo el país. La normativa congela hasta el 1° de octubre las cargas tributarias de la Ley 23.966.
El gobierno nacional congeló el impuesto a los combustibles y frena subas en las naftas
La medida oficial se confirmó por decreto. La postergación del tributo, que será hasta octubre, busca evitar un traslado inmediato a la nafta y el gasoil
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 829/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Javier Milei y del gabinete económico, extiende el esquema que vencía el 31 de agosto. De esta manera, la recaudación fiscal cede terreno temporalmente en pos de contener la presión impositiva sobre el índice general de precios de la economía actual.
El texto del decreto detalla que el congelamiento impositivo alcanza tanto al tributo sobre los combustibles líquidos como al que grava al dióxido de carbono. La prórroga intenta mantener la estabilidad económica en un contexto de monitoreo constante de la inflación.
Los montos pendientes del impuesto a los combustibles
La actualización de los tributos fijos contemplados en la ley se calcula formalmente de manera trimestral, tomando como base las variaciones del Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC. El retraso acumulado corresponde a los remanentes no aplicados durante 2024, 2025 y la primera mitad de 2026.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es la encargada de determinar estos valores fijos. La acumulación de ajustes fiscales se trasladó directamente al inicio del mes de octubre. Hasta esa fecha, las estaciones de servicio no sumarán este componente fiscal específico a las pizarras de los surtidores en todo el país.
Consecuencias del congelamiento del impuesto a los combustibles en Mendoza
En Mendoza, este freno impositivo impacta de forma directa sobre la estructura de costos logísticos y el transporte. El valor del gasoil común influye sin escalas en el flete de la producción agrícola e industrial de la provincia.
Aunque la Nación posterga el cobro de esta carga tributaria, la medida no descarta variaciones por otros factores del mercado. Las compañías petroleras mantienen la libertad de revisar sus listas según la cotización del crudo internacional, los biocombustibles y la paridad del dólar.
Especialistas del sector señalan que el atraso del tributo impositivo acumula un porcentaje significativo que deberá regularizarse de manera gradual para evitar saltos abruptos en la inflación mensual. De no mediar una nueva prórroga antes del 1° de octubre, el ajuste impactará de lleno en la inflación.
En pocas palabras
- Gobierno nacional postergó la actualización del impuesto a los combustibles hasta octubre.
- La medida busca evitar traslados inmediatos a los precios de naftas y gasoil.
- El congelamiento aplica a tributos sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono.