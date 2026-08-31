La mayor avícola del país cerró una fábrica sin aviso y denuncian que el directorio vació sus oficinas

Desde entonces, el mapa de conflictos de la mayor empresa avícola del país no paró de sumar puntos rojos. Se concretó el cierre de la planta de Tristán Suárez, dejando un saldo de 200 desvinculaciones. En la provincia de Entre Ríos, se anunció la clausura definitiva de la planta de Becar y el traslado de su personal a la planta La China, en Concepción del Uruguay, instalación que hoy permanece cerrada desde fines de mayo.

A esto se suman las suspensiones totales en Pinazo (Pilar), la extensión indefinida de una "parada programada" en la planta de Avex (Río Cuarto, Córdoba) que dejó inactivos a 350 operarios, y un fuerte escenario de conflictividad por atrasos salariales en las plantas Wade I (Ezeiza) y Wade II (ex Cresta Roja, en Esteban Echeverría), las cuales operan con una drástica reducción de su actividad.

Deuda millonaria y reestructuración de emergencia

El impacto laboral del colapso productivo es directo. A mediados de agosto, la empresa envió telegramas de despido a 250 de los 900 empleados de su complejo industrial en Concepción del Uruguay, justificando la medida en una "grave disminución de trabajo". La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) repudió fuertemente las desvinculaciones y denunció que la compañía adeuda más de cinco quincenas de salarios a su plantilla.

Detrás del desguace operativo asoma un pasivo financiero asfixiante. Granja Tres Arroyos, presidida por Joaquín De Grazia y que desde 2022 cuenta con una participación del 34% del gigante estadounidense Tyson Foods, intenta reestructurar a contrarreloj una deuda que asciende a USD 350,9 millones.

Bajo el asesoramiento del banco de inversión VALO, la avícola negocia actualmente un esquema que contempla quitas de hasta el 75% del capital adeudado, extensión de plazos de pago a siete años y la liquidación urgente de activos. Una muestra de esta estrategia de liquidez fue la reciente venta de la planta cordobesa de Avex a la firma ACA, estructurada bajo un formato de venta con alquiler posterior y opción de recompra, en un intento desesperado por inyectar capital a una estructura que continúa apagando sus motores.