El gigante del rubro avícola argentino, Granja Tres Arroyos, paralizó este fin de semana, en medio de su crisis económica, las operaciones de su histórica planta ubicada en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Mediante un sorpresivo comunicado interno, la compañía notificó la suspensión de tareas "hasta nuevo aviso" a partir de este 31 de agosto de 2026, alegando una supuesta "falta de suministro eléctrico" y motivos de "fuerza mayor". Sin embargo, el escenario que encontraron los trabajadores apunta hacia otra dirección: las instalaciones fueron desmanteladas.
La mayor avícola del país cerró una fábrica sin aviso y denuncian que el directorio vació sus oficinas
La principal empresa del sector avícola en Argentina paralizó sus operaciones en la provincia de Buenos Aires alegando "fuerza mayor". Sin embargo, los trabajadores denuncian el retiro sigiloso de maquinaria y temen por el pago de indemnizaciones en medio de una reestructuración por una deuda millonaria.
Fuentes con acceso a la planta confirmaron que durante el fin de semana desaparecieron todas las máquinas concesionadas. Se retiraron zorras, equipos de armado de cajas y la totalidad de la maquinaria perteneciente a firmas externas que operaba en el lugar. El panorama se volvió aún más denso al constatarse que miembros del directorio también vaciaron sus oficinas y sacaron sus pertenencias personales de los depósitos. "No quedó nada", graficó una fuente interna. Hoy, ante el sorpresivo parate, los empleados temen que la firma no haga frente a las indemnizaciones correspondientes.
Efecto dominó: cierres y suspensiones a nivel nacional
El sorpresivo cierre en Capitán Sarmiento no es un hecho aislado, sino el último eslabón de una profunda crisis en Granja Tres Arroyos que viene desmantelando su estructura productiva en todo el país. La debacle, que se aceleró en diciembre de 2024 cuando la firma intentó abrir un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, acumula meses de fuertes recortes operativos.
Desde entonces, el mapa de conflictos de la mayor empresa avícola del país no paró de sumar puntos rojos. Se concretó el cierre de la planta de Tristán Suárez, dejando un saldo de 200 desvinculaciones. En la provincia de Entre Ríos, se anunció la clausura definitiva de la planta de Becar y el traslado de su personal a la planta La China, en Concepción del Uruguay, instalación que hoy permanece cerrada desde fines de mayo.
A esto se suman las suspensiones totales en Pinazo (Pilar), la extensión indefinida de una "parada programada" en la planta de Avex (Río Cuarto, Córdoba) que dejó inactivos a 350 operarios, y un fuerte escenario de conflictividad por atrasos salariales en las plantas Wade I (Ezeiza) y Wade II (ex Cresta Roja, en Esteban Echeverría), las cuales operan con una drástica reducción de su actividad.
Deuda millonaria y reestructuración de emergencia
El impacto laboral del colapso productivo es directo. A mediados de agosto, la empresa envió telegramas de despido a 250 de los 900 empleados de su complejo industrial en Concepción del Uruguay, justificando la medida en una "grave disminución de trabajo". La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) repudió fuertemente las desvinculaciones y denunció que la compañía adeuda más de cinco quincenas de salarios a su plantilla.
Detrás del desguace operativo asoma un pasivo financiero asfixiante. Granja Tres Arroyos, presidida por Joaquín De Grazia y que desde 2022 cuenta con una participación del 34% del gigante estadounidense Tyson Foods, intenta reestructurar a contrarreloj una deuda que asciende a USD 350,9 millones.
Bajo el asesoramiento del banco de inversión VALO, la avícola negocia actualmente un esquema que contempla quitas de hasta el 75% del capital adeudado, extensión de plazos de pago a siete años y la liquidación urgente de activos. Una muestra de esta estrategia de liquidez fue la reciente venta de la planta cordobesa de Avex a la firma ACA, estructurada bajo un formato de venta con alquiler posterior y opción de recompra, en un intento desesperado por inyectar capital a una estructura que continúa apagando sus motores.
En pocas palabras
- Granja Tres Arroyos: La mayor avícola argentina paralizó su planta en Capitán Sarmiento alegando "fuerza mayor".
- Desmantelamiento: Trabajadores denuncian el retiro sigiloso de maquinaria y vaciamiento de oficinas.
- Crisis y Deuda: La empresa enfrenta una crisis nacional, cierres y una deuda millonaria de USD 350,9 millones.