Prorrogaron hasta septiembre el plazo para integrar el fondo de inversión de la minería

Se trata del primer fondo de inversión cerrado destinado a la minería. Y por el momento pueden suscribirlo los dueños de derechos mineros de Malargüe y también del llamado distrito Mendoza Norte.

Más de 100 proyectos mineros en la mira

En Impulsa saben que un proyecto puede concentrar 3 minas o más, con lo cual el potencial del incipiente fondo de inversión puede ser importante para el financiamiento de los futuras iniciativas de exploración y explotación.

Por lo pronto la meta en cuanto a suscripción esta en el vasto Distrito Sur. Es que sólo el llamado DMMO (Distrito Minero Malargüe Occidental) comprende 115 proyectos prometedores tanto de cobre como litio y hierro, entre otros minerales.

Para participar los interesados deben completar una Manifestación de Interés a través de la web de Impulsa. El objetivo de mínima, según se plantean desde la firma, es un piso de 10 proyectos con suficiente solvencia para participar.