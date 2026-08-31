Que la minería avanza en Mendoza es algo inocultable y eso conlleva asegurarle a los proyectos el capital necesario. De ahí la expectativa por la salida al mercado del primer fondo de inversión para financiar al sector, que busca aportantes.
Prorrogaron hasta septiembre el plazo para integrar el fondo de inversión de la minería
El nuevo plazo vence el 11 de septiembre. Es un fondo de inversión cerrado para financiar a los proyectos mineros. Buscan captar más de 100 inversores
El instrumento, que apunta a captar titulares de derechos mineros en la provincia, lanzó la convocatoria para inscribir a los interesados o futuros cuotapartistas a principios de agosto. Y si bien el plazo vencía el 26, se prorrogó otras 2 semanas.
"La adhesión es importante, pero se tomó la decisión de extenderlo hasta el 11 de septiembre para darle la posibilidad de sumarse a más proyectos", explicó Carlos Fiochetta, ejecutivo de Impulsa Mendoza, la firma estatal que lo estructura.
Se trata del primer fondo de inversión cerrado destinado a la minería. Y por el momento pueden suscribirlo los dueños de derechos mineros de Malargüe y también del llamado distrito Mendoza Norte.
Más de 100 proyectos mineros en la mira
En Impulsa saben que un proyecto puede concentrar 3 minas o más, con lo cual el potencial del incipiente fondo de inversión puede ser importante para el financiamiento de los futuras iniciativas de exploración y explotación.
Por lo pronto la meta en cuanto a suscripción esta en el vasto Distrito Sur. Es que sólo el llamado DMMO (Distrito Minero Malargüe Occidental) comprende 115 proyectos prometedores tanto de cobre como litio y hierro, entre otros minerales.
Para participar los interesados deben completar una Manifestación de Interés a través de la web de Impulsa. El objetivo de mínima, según se plantean desde la firma, es un piso de 10 proyectos con suficiente solvencia para participar.
En pocas palabras
- Prórroga de plazo: el fondo de inversión para financiar minería se extendió hasta el 11 de septiembre.
- Objetivo del fondo: captar más de 100 inversores para financiar proyectos mineros en Mendoza, especialmente en el distrito Malargüe Occidental.
- Inversión minera: el instrumento busca aportantes para financiar la exploración y explotación de minerales como cobre, litio y hierro en la provincia.