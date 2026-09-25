Murió el periodista mendocino Oscar "El Negro" González Oro a los 74 años

González Oro (derecha) tenía 74 años. Foto: archivo

Adiós a González Oro, una leyenda de la radio argentina

Uno de los principales hitos de su carrera fue su paso por Radio 10, donde condujo "El oro y el moro", ciclo que logró una amplia repercusión y se convirtió en uno de los espacios destacados de la radio argentina. A lo largo de su trayectoria también participó de numerosos programas de radio y televisión.

Además, en televisión, participó de ciclos como "Polémica en el Bar", "Los unos y los otros" y "Nosotros a la mañana", entre otros.

En 2021 anunció su retiro de los medios, aunque posteriormente continuó realizando algunas participaciones en distintos espacios.