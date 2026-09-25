El periodista Oscar "el Negro" González Oro murió este viernes a los 74 años, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. Se trata de un ícono de la radio argentina. Vivía en Punta del Este, Uruguay.
Murió el periodista mendocino Oscar "El Negro" González Oro a los 74 años
El periodista Oscar "el Negro" González Oro falleció este viernes. Fue un ícono de la radio argentina. Vivía en Punta del Este
Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, construyó una extensa trayectoria en los medios, con una carrera que se desarrolló principalmente en radio y televisión.
Durante varias décadas, al frente de diferentes programas, logró consolidarse como una de las voces más reconocidas de la radiofonía argentina.
Adiós a González Oro, una leyenda de la radio argentina
Uno de los principales hitos de su carrera fue su paso por Radio 10, donde condujo "El oro y el moro", ciclo que logró una amplia repercusión y se convirtió en uno de los espacios destacados de la radio argentina. A lo largo de su trayectoria también participó de numerosos programas de radio y televisión.
Además, en televisión, participó de ciclos como "Polémica en el Bar", "Los unos y los otros" y "Nosotros a la mañana", entre otros.
En 2021 anunció su retiro de los medios, aunque posteriormente continuó realizando algunas participaciones en distintos espacios.
En pocas palabras
- Falleció Oscar González Oro: el reconocido periodista y figura de la radio argentina murió a los 74 años en Punta del Este.
- Trayectoria destacada: construyó una extensa carrera en radio y televisión, siendo recordado por programas como "El oro y el moro".
- Retiro y participaciones: tras anunciar su retiro en 2021, continuó realizando algunas aparaciones mediáticas.