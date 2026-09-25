Hace este truco cuando cocines huevos fritos: no se quedarán pegados en la sartén y salen perfectos

El huevo tiene varias formas de cocinarse porque es muy versátil, pero el huevo frito es el más elegido. Con su yema a punto y la textura cremosa que se derrite cuando un poco de pan la toca, no hay persona que se resista.

Hacer un huevo frito perfecto no siempre es fácil, pero con este truco sí.

Pero conseguir un huevo frito perfecto no es tan fácil como se ve porque queda pegado a la sartén y el resultado se parece más a un huevo revuelto. Si te ha pasado, te enseñamos un truco que no requiere ni aceite ni manteca.