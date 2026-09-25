Hace este truco cuando cocines huevos fritos: no se quedarán pegados en la sartén y salen perfectos

El huevo frito es una comida y acompañamiento noble, ideal en cualquier receta. Con carne, con milanesa, fideos o arroz. Sin embargo, aunque hacerlos es algo simple, cuando los utensilios no acompañan su forma de cocinarlos, un huevo frito puede ser una tortura si no se hace uso de este truco.
El huevo tiene varias formas de cocinarse porque es muy versátil, pero el huevo frito es el más elegido. Con su yema a punto y la textura cremosa que se derrite cuando un poco de pan la toca, no hay persona que se resista.
Pero conseguir un huevo frito perfecto no es tan fácil como se ve porque queda pegado a la sartén y el resultado se parece más a un huevo revuelto. Si te ha pasado, te enseñamos un truco que no requiere ni aceite ni manteca.
El truco para cocinar los huevos fritos y que no se peguen no lleva ni aceite ni manteca
Muchos intentan evitar usar más aceite, manteca u otra grasa, pero hay un truco mucho más sencillo y efectivo con un ingrediente que seguro ya tienes en la cocina. Para hacerlo, el proceso es fácil y los resultados te sorprenderán porque solo lleva un poco de harina al freír los huevos.
- Calienta la sartén.
- Agrega un poco de aceite en la sartén, solo lo justo para cubrir la base.
- Espolvorea harina en toda la superficie.
- Con cuidado, rompe el huevo en la sartén sobre la harina.
- No lo muevas durante unos minutos para que se cocine de manera uniforme.
- Deja que se cocine
- El resultado es único: la harina evita que el huevo se quede pegado, permitiendo que la clara se dore y la yema quede suave por dentro.
Este truco es útil si usas sartenes de hierro o si tu sartén antiadherente perdió parte de su recubrimiento.
Beneficios de este truco
- Se reduce el riesgo de que el huevo salte y ensucie todo.
- La harina permite que la clara tome un color dorado sin volverse ni crujiente ni gomosa.
- Gracias a la harina, la clara se desliza fácilmente y no se pega a la sartén.
- La harina absorbe parte de la humedad del huevo y el aceite para que se cocine de manera más uniforme.
En pocas palabras
- Truco de cocina: utiliza harina en la sartén para freír huevos sin que se peguen.
- Proceso simple: calienta la sartén con poco aceite, espolvorea harina y cocina el huevo.
- Beneficios: evita que el huevo se pegue, logrando una clara dorada y yema cremosa.