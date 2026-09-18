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Cómo hacer merengue italiano perfecto: la receta fácil y los secretos de la pastelería

El merengue italiano, un clásico de la pastelería, se destaca por su firmeza y brillo, logrados mediante un almíbar a 118°C

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Merengue italiano.

Merengue italiano.

El merengue italiano es una de las recetas clásicas de la repostería y una preparación ideal para decorar tartas, tortas y postres como el Lemon Pie. Se caracteriza por quedar firme, brillante y con una textura suave, por lo que es una opción muy utilizada en pastelería.

La clave está en preparar un almíbar con azúcar y llevarlo a 118 °C para incorporarlo de manera gradual a las claras de huevo mientras se baten a punto nieve. Este procedimiento permite conseguir la textura característica del merengue italiano y una preparación más estable y duradera.

¿Cuál es la diferencia entre el merengue italiano y el merengue común?

La principal diferencia está en la forma de preparación. El merengue italiano incorpora un almíbar caliente a las claras batidas, mientras que el merengue común se prepara batiendo las claras con azúcar. Por eso, el italiano suele quedar más firme, brillante y estable.

Receta para hacer merengue italiano

Ingredientes:

  • 240 g de azúcar
  • 4 claras de huevo
  • 80 ml de agua
  • Unas cdtas. de jugo de limón

Cómo preparar la receta del merengue italiano, el paso a paso

  1. Primero, en una olla a fuego medio, coloca el azúcar y el agua.
  2. Cuando rompa hervor, comienza a batir las claras en un bol junto con unas gotas de limón hasta que estén a punto nieve.
  3. Una vez que el almíbar llegue a 118°C (debe poder formarse una bolita), retíralo del fuego y comienza a agregar suavemente a las claras de huevo, sin dejar de batir a máxima velocidad.
  4. Una vez que esté bien incorporado el almíbar, continúa batiendo hasta obtener un merengue italiano brillante y denso. Estará listo cuando el bol esté frío y se logrren picos.

Trucos para que el merengue italiano quede perfecto

  • Usa claras a temperatura ambiente: montan mejor y permiten conseguir mayor volumen.
  • El bol debe estar completamente limpio y seco: cualquier resto de grasa puede impedir que las claras monten correctamente.
  • No debe caer nada de yema: una pequeña cantidad de grasa puede arruinar el batido.
  • Controla la temperatura del almíbar: el azúcar y el agua deben alcanzar los 118 °C. Lo ideal es utilizar un termómetro de cocina.
  • No revuelvas el almíbar mientras hierve: para evitar que el azúcar se cristalice, dejalo cocinar sin remover.
  • Incorpora el almíbar en forma de hilo: agregalo lentamente sobre las claras mientras la batidora continúa funcionando. Evita que caiga directamente sobre las varillas.
  • Bate hasta que el bol se enfríe: no alcanza con que el merengue esté firme. Continuá batiendo hasta que la preparación pierda el calor.
  • Busca una textura brillante: el merengue debe formar picos firmes y mantener su forma cuando levantás las varillas.
  • No te apures al batir: el merengue italiano necesita varios minutos de batido para alcanzar su consistencia característica.
  • Usalo cuando esté listo: una vez preparado, es perfecto para decorar Lemon Pie, tortas, tartas y otras recetas dulces.

En pocas palabras

  • Merengue italiano: Preparación clásica de repostería, firme y brillante, ideal para decoraciones.
  • Almíbar clave: Requiere un almíbar a 118°C incorporado a claras batidas, diferenciándose del merengue común.
  • Receta paso a paso: Incluye ingredientes como azúcar, claras de huevo y agua, con trucos para su correcta elaboración.
Resumen generado por Thinkindot AI

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