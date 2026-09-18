Cómo hacer merengue italiano perfecto: la receta fácil y los secretos de la pastelería

La clave está en preparar un almíbar con azúcar y llevarlo a 118 °C para incorporarlo de manera gradual a las claras de huevo mientras se baten a punto nieve. Este procedimiento permite conseguir la textura característica del merengue italiano y una preparación más estable y duradera.

¿Cuál es la diferencia entre el merengue italiano y el merengue común?

La principal diferencia está en la forma de preparación. El merengue italiano incorpora un almíbar caliente a las claras batidas, mientras que el merengue común se prepara batiendo las claras con azúcar. Por eso, el italiano suele quedar más firme, brillante y estable.