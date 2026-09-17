Mermelada de cáscaras de naranja: la receta amarguita, intensa y riquísima con 3 ingredientes

Para conservarla correctamente, también es importante prestar atención a la esterilización de los frascos. Una vez lista la mermelada de naranja, podés utilizar frascos de vidrio previamente esterilizados para mantener la preparación en buenas condiciones.

El truco para esterilizar los frascos de mermelada en el microondas

Se pueden esterilizar los frascos para dulce o mermelada en el microondas, de una forma más sencilla y rápida que la tradicional.

El truco para esterilizar frascos en el microondas:

Lava bien los frascos y sus tapas.

Llena de agua hasta la mitad y llevar al microondas , sin las tapas, a potencia máxima por 3 minutos o hasta que hierva.

, sin las tapas, a potencia máxima por 3 minutos o hasta que hierva. Retira del microondas, tira el agua y pásales un trapito o algodón con alcohol, por dentro. Haz lo mismo con las tapas.

Coloca los frascos en la rejilla del horno, con el horno encendido al mínimo o con la puerta abierta.

Una vez secos, puedes envasar la conserva. Siempre debes envasar la mermelada con el frasco caliente. Si no es posible, asegúrate de que el frasco y el dulce tengan la misma temperatura para que no se rompa el vidrio.

Receta de la mermelada de cáscaras naranja

Ingredientes para 4 frascos de mermelada:

1 k de naranjas

600 g de azúcar

Jugo de un limón

Para que la mermelada de naranja no quede demasiado dulce y tenga gusto a fruta, hay que tener en cuenta las proporciones. Para un kilogramo de naranjas, se deben usar 600 gramos de azúcar.

La mermelada con cáscaras de naranja se puede consumir inmediatamente, pero para conservarla se deben rellenar frascos esterilizados a baño maría durante 30 minutos. Luego, se ponen boca abajo mientras se enfrían, luego se dan vuelta y se guardan en la heladera. También se pueden esterilizar en el microondas.

Si te gusta la mermelada de naranja un poco más amarga, deja la parte blanca de la cáscara. Puedes cortar las cáscaras en tiritas finas y luego cocinarlas en un poco de agua, lo que hará que queden menos amargas.

Cómo preparar la receta de mermelada de cáscaras naranja