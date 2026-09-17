Mermelada de cáscaras de naranja: la receta amarguita, intensa y riquísima con 3 ingredientes

Entre las recetas ideales para los días calurosos, la mermelada de naranja con cáscaras se destaca por su sabor intenso, con el equilibrio justo entre dulzura y un leve toque amargo. Es un dulce perfecto para acompañar tostadas, panes caseros o disfrutar durante el desayuno y la merienda.
Esta preparación permite aprovechar también las cáscaras de la naranja, logrando una textura especial y un sabor característico. Además, se realiza con apenas 3 ingredientes y no requiere técnicas complicadas.
La receta de esta mermelada casera es una alternativa práctica para tener siempre algo dulce para acompañar el café o el mate. El resultado es una conserva aromática y deliciosa, ideal para untar sobre tostadas y compartir en familia.
Para conservarla correctamente, también es importante prestar atención a la esterilización de los frascos. Una vez lista la mermelada de naranja, podés utilizar frascos de vidrio previamente esterilizados para mantener la preparación en buenas condiciones.
El truco para esterilizar los frascos de mermelada en el microondas
Se pueden esterilizar los frascos para dulce o mermelada en el microondas, de una forma más sencilla y rápida que la tradicional.
El truco para esterilizar frascos en el microondas:
- Lava bien los frascos y sus tapas.
- Llena de agua hasta la mitad y llevar al microondas, sin las tapas, a potencia máxima por 3 minutos o hasta que hierva.
- Retira del microondas, tira el agua y pásales un trapito o algodón con alcohol, por dentro. Haz lo mismo con las tapas.
- Coloca los frascos en la rejilla del horno, con el horno encendido al mínimo o con la puerta abierta.
- Una vez secos, puedes envasar la conserva. Siempre debes envasar la mermelada con el frasco caliente. Si no es posible, asegúrate de que el frasco y el dulce tengan la misma temperatura para que no se rompa el vidrio.
Receta de la mermelada de cáscaras naranja
Ingredientes para 4 frascos de mermelada:
- 1 k de naranjas
- 600 g de azúcar
- Jugo de un limón
Para que la mermelada de naranja no quede demasiado dulce y tenga gusto a fruta, hay que tener en cuenta las proporciones. Para un kilogramo de naranjas, se deben usar 600 gramos de azúcar.
La mermelada con cáscaras de naranja se puede consumir inmediatamente, pero para conservarla se deben rellenar frascos esterilizados a baño maría durante 30 minutos. Luego, se ponen boca abajo mientras se enfrían, luego se dan vuelta y se guardan en la heladera. También se pueden esterilizar en el microondas.
Si te gusta la mermelada de naranja un poco más amarga, deja la parte blanca de la cáscara. Puedes cortar las cáscaras en tiritas finas y luego cocinarlas en un poco de agua, lo que hará que queden menos amargas.
Cómo preparar la receta de mermelada de cáscaras naranja
- Primero, lava y pela las naranjas. Quita toda la parte blanca, trocea la pulpa y retira las semillas. Corta la cáscara en tiras finas y agrégalas al resto
- A continuación, cocina la pulpa y la piel de las naranjas durante 40 minutos en una olla a fuego lento, removiendo para que no se pegue.
- Luego, agrega el azúcar y el jugo de limón y deja cocinando la mermelada por 10 minutos más. Para saber si esta a punto, coloca un plato en el congelador durante 20 minutos y, pasado ese tiempo, pon un poqo de dulce en el plato y pasar con una cucharita por el medio. Si tarda en juntarse es porque ya está lista. Reserva y deja enfriar.
- Una vez fría, ya se puede consumir la mermelada de cáscaras de naranja. De lo contrario, puedes envasar en frascos esterilizados y conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz.
En pocas palabras
- Mermelada de naranja: La receta casera ideal para el desayuno y la merienda, aprovechando las cáscaras para un sabor intenso y amarguita.
- Esterilización de frascos: El método rápido y sencillo en microondas para asegurar la conservación de la mermelada.
- Preparación simple: Con solo 3 ingredientes (naranjas, azúcar y limón) y pocos pasos, se obtiene una conserva deliciosa y aromática.