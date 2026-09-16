Helado de banana casero: la receta fácil y económica en la licuadora para la primavera

Con la llegada de los días más cálidos y mientras nos acercamos a la primavera, nada mejor que disfrutar de un postre fresco y fácil de preparar. Entre las recetas caseras más económicas se destaca este helado de banana, que se prepara en pocos minutos y sin necesidad de máquinas especiales.
El secreto de esta receta está en congelar bien la banana antes de procesarla en la licuadora. Al combinarla con un poco de leche o crema se obtiene un helado cremoso y suave, que puede acompañarse con chispas de chocolate, dulce de leche o los ingredientes que más te gusten.
Receta del helado de banana casero en la licuadora
Ingredientes:
- 1 kilo de bananas
- 1 pocillo de crema de leche o leche
Opcional:
- Dulce de leche
- Chips de chocolate
- Banana en rodajas
Cómo preparar helado de banana en la licuadora, la receta paso a paso
- Primero, pela las bananas y córtalas en rodajas chicas. Colócalas en una bolsa hermética en el freezer y déjalas por 5 horas o hasta que se congelen.
- Una vez pasado ese tiempo, coloca las bananas en la licuadora junto con el pocillo de crema de leche o la leche. Licua muy bien hasta obtener una consistencia cremosa y sin grumos.
- Lleva el helado de banana a vasitos o moldes de helado y mételos en el congelador por dos horas más, antes de consumir.
- Para finalizar, si quieres, puedes colocar merengues en la base de un vaso, luego helado de banana, dulce de leche, chispas de chocolate y banana en rodajas.
Esta receta de helado de banana casero es perfecta para sorprender a tus invitados y familiares durante la época primaveral. Sírvelo después del almuerzo o la cena acompañado de una copita de licor de dulce de leche. ¡Con solo imaginarlo, se me hace agua la boca!
En pocas palabras
- Helado casero: Se comparte una receta fácil y económica de helado de banana para preparar en licuadora.
- Ingredientes clave: Se utilizan bananas congeladas y un toque de crema o leche para lograr una textura cremosa.
- Variantes de sabor: La receta permite añadir opcionalmente dulce de leche, chispas de chocolate o más banana.
Resumen generado por Thinkindot AI