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Helado de banana casero: la receta fácil y económica en la licuadora para la primavera

La clave para un helado de banana cremoso y casero reside en congelar la fruta previamente y procesarla en la licuadora con un toque de leche o crema

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Helado de banana en la licuadora.

Helado de banana en la licuadora.

Con la llegada de los días más cálidos y mientras nos acercamos a la primavera, nada mejor que disfrutar de un postre fresco y fácil de preparar. Entre las recetas caseras más económicas se destaca este helado de banana, que se prepara en pocos minutos y sin necesidad de máquinas especiales.

El secreto de esta receta está en congelar bien la banana antes de procesarla en la licuadora. Al combinarla con un poco de leche o crema se obtiene un helado cremoso y suave, que puede acompañarse con chispas de chocolate, dulce de leche o los ingredientes que más te gusten.

Receta del helado de banana casero en la licuadora

Ingredientes:

  • 1 kilo de bananas
  • 1 pocillo de crema de leche o leche

Opcional:

  • Dulce de leche
  • Chips de chocolate
  • Banana en rodajas

Cómo preparar helado de banana en la licuadora, la receta paso a paso

  1. Primero, pela las bananas y córtalas en rodajas chicas. Colócalas en una bolsa hermética en el freezer y déjalas por 5 horas o hasta que se congelen.
  2. Una vez pasado ese tiempo, coloca las bananas en la licuadora junto con el pocillo de crema de leche o la leche. Licua muy bien hasta obtener una consistencia cremosa y sin grumos.
  3. Lleva el helado de banana a vasitos o moldes de helado y mételos en el congelador por dos horas más, antes de consumir.
  4. Para finalizar, si quieres, puedes colocar merengues en la base de un vaso, luego helado de banana, dulce de leche, chispas de chocolate y banana en rodajas.

Esta receta de helado de banana casero es perfecta para sorprender a tus invitados y familiares durante la época primaveral. Sírvelo después del almuerzo o la cena acompañado de una copita de licor de dulce de leche. ¡Con solo imaginarlo, se me hace agua la boca!

En pocas palabras

  • Helado casero: Se comparte una receta fácil y económica de helado de banana para preparar en licuadora.
  • Ingredientes clave: Se utilizan bananas congeladas y un toque de crema o leche para lograr una textura cremosa.
  • Variantes de sabor: La receta permite añadir opcionalmente dulce de leche, chispas de chocolate o más banana.
Resumen generado por Thinkindot AI

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