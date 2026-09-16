Helado de banana casero: la receta fácil y económica en la licuadora para la primavera

El secreto de esta receta está en congelar bien la banana antes de procesarla en la licuadora. Al combinarla con un poco de leche o crema se obtiene un helado cremoso y suave, que puede acompañarse con chispas de chocolate, dulce de leche o los ingredientes que más te gusten.

Receta del helado de banana casero en la licuadora

Ingredientes: