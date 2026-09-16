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Cocina francesa

Receta de Milhojas de papa con panceta y 5 ingredientes

Esta fácil receta de milhojas de papa, con panceta y queso, es un plato principal o el acompañamiento perfecto para compartir en familia

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Milhojas de papa.

Milhojas de papa.

El milhojas de papa es una de esas recetas caseras, económicas y rendidoras que nunca fallan. Se prepara con capas de papas, crema de leche, queso y panceta, que aporta un sabor intenso y delicioso a este plato de textura tierna y cremosa.

Esta receta es ideal para acompañar carnes o disfrutar como plato principal. La combinación de la papa con la panceta dorada, el queso fundido y la crema da como resultado un milhojas irresistible, fácil de preparar y perfecto para compartir en familia.

Recetas: ingredientes del Milhojas de papas

  • 3 papas grandes
  • 150 gramos de panceta
  • 1 paquete de queso en fetas
  • Crema de leche
  • Queso rallado
  • Sal y pimienta, a gusto

Cómo hacer la receta de Milhojas de papas, paso a paso

  1. Primero, pela y corta las papas en rodajas finas. Distribuye una capa de papas en una fuente para horno con un poco de aceite. Condimenta.
  2. Por encima, agrega panceta cruda, crema de leche y fetas de queso. Vuelve a repetir el proceso y termina con una capa de papas.
  3. Lleva el milhojas al horno a temperatura fuerte hasta que las papas queden casi listas. Retira y agrega el queso rallado por encima.
  4. Finalmente, vuelve a llevar el milhojas de papas al horno hasta que se gratine y las papas queden tiernas por completo.

Origen del milhojas de papa

El milhojas de papa tiene su origen en la cocina francesa y está relacionado con el tradicional gratin dauphinois, una preparación nacida en la región de Dauphiné. La receta clásica combina papas cortadas en láminas finas con crema o leche y se cocina lentamente hasta conseguir una textura tierna y cremosa.

Con el paso del tiempo, esta preparación se adaptó a diferentes cocinas y dio lugar a numerosas versiones. En Argentina, una de las variantes más populares incorpora panceta y queso, ingredientes que aportan más sabor y convierten a este milhojas de papa en una de esas recetas caseras ideales para compartir.

En pocas palabras

  • Milhojas de papa: Es una receta casera, económica y rendidora, ideal para acompañar carnes o como plato principal.
  • Ingredientes clave: Incluye papas, panceta, queso en fetas, crema de leche, queso rallado, sal y pimienta.
  • Preparación y origen: Se hornea por capas hasta que las papas estén tiernas, con raíces en la cocina francesa (gratin dauphinois).
Resumen generado por Thinkindot AI

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