Receta de Milhojas de papa con panceta y 5 ingredientes

Esta receta es ideal para acompañar carnes o disfrutar como plato principal. La combinación de la papa con la panceta dorada, el queso fundido y la crema da como resultado un milhojas irresistible, fácil de preparar y perfecto para compartir en familia.

Recetas: ingredientes del Milhojas de papas

3 papas grandes

150 gramos de panceta

1 paquete de queso en fetas

Crema de leche

Queso rallado

Sal y pimienta, a gusto

Cómo hacer la receta de Milhojas de papas, paso a paso

Primero, pela y corta las papas en rodajas finas. Distribuye una capa de papas en una fuente para horno con un poco de aceite. Condimenta. Por encima, agrega panceta cruda, crema de leche y fetas de queso. Vuelve a repetir el proceso y termina con una capa de papas. Lleva el milhojas al horno a temperatura fuerte hasta que las papas queden casi listas. Retira y agrega el queso rallado por encima. Finalmente, vuelve a llevar el milhojas de papas al horno hasta que se gratine y las papas queden tiernas por completo.

Origen del milhojas de papa

El milhojas de papa tiene su origen en la cocina francesa y está relacionado con el tradicional gratin dauphinois, una preparación nacida en la región de Dauphiné. La receta clásica combina papas cortadas en láminas finas con crema o leche y se cocina lentamente hasta conseguir una textura tierna y cremosa.