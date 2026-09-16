Receta de Milhojas de papa con panceta y 5 ingredientes

El milhojas de papa es una de esas recetas caseras, económicas y rendidoras que nunca fallan. Se prepara con capas de papas, crema de leche, queso y panceta, que aporta un sabor intenso y delicioso a este plato de textura tierna y cremosa.
Esta receta es ideal para acompañar carnes o disfrutar como plato principal. La combinación de la papa con la panceta dorada, el queso fundido y la crema da como resultado un milhojas irresistible, fácil de preparar y perfecto para compartir en familia.
Recetas: ingredientes del Milhojas de papas
- 3 papas grandes
- 150 gramos de panceta
- 1 paquete de queso en fetas
- Crema de leche
- Queso rallado
- Sal y pimienta, a gusto
Cómo hacer la receta de Milhojas de papas, paso a paso
- Primero, pela y corta las papas en rodajas finas. Distribuye una capa de papas en una fuente para horno con un poco de aceite. Condimenta.
- Por encima, agrega panceta cruda, crema de leche y fetas de queso. Vuelve a repetir el proceso y termina con una capa de papas.
- Lleva el milhojas al horno a temperatura fuerte hasta que las papas queden casi listas. Retira y agrega el queso rallado por encima.
- Finalmente, vuelve a llevar el milhojas de papas al horno hasta que se gratine y las papas queden tiernas por completo.
Origen del milhojas de papa
El milhojas de papa tiene su origen en la cocina francesa y está relacionado con el tradicional gratin dauphinois, una preparación nacida en la región de Dauphiné. La receta clásica combina papas cortadas en láminas finas con crema o leche y se cocina lentamente hasta conseguir una textura tierna y cremosa.
Con el paso del tiempo, esta preparación se adaptó a diferentes cocinas y dio lugar a numerosas versiones. En Argentina, una de las variantes más populares incorpora panceta y queso, ingredientes que aportan más sabor y convierten a este milhojas de papa en una de esas recetas caseras ideales para compartir.
En pocas palabras
- Milhojas de papa: Es una receta casera, económica y rendidora, ideal para acompañar carnes o como plato principal.
- Ingredientes clave: Incluye papas, panceta, queso en fetas, crema de leche, queso rallado, sal y pimienta.
- Preparación y origen: Se hornea por capas hasta que las papas estén tiernas, con raíces en la cocina francesa (gratin dauphinois).