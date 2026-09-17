Cómo hacer Rapiditas caseritas: la receta en sartén con 3 ingredientes y en segundos

Esta preparación es ideal para hacer tacos, burritos, wraps o quesadillas. Además, las rapiditas caseras pueden rellenarse con pollo, carne, jamón y queso, verduras o cualquier combinación que tengas en casa.

Una de las ventajas de esta receta es que la masa queda tierna y se puede doblar fácilmente sin romperse. Al cocinarla en sartén, está lista en pocos minutos y se convierte en una alternativa casera a las rapiditas compradas.