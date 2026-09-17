Cómo hacer Rapiditas caseritas: la receta en sartén con 3 ingredientes y en segundos

Entre las recetas más prácticas para resolver una comida en pocos minutos, la masa para tacos o rapiditas caseras se destaca por ser económica, fácil y versátil. Se prepara con pocos ingredientes y no necesita horno: alcanza con una sartén para obtener discos suaves y flexibles.
Esta preparación es ideal para hacer tacos, burritos, wraps o quesadillas. Además, las rapiditas caseras pueden rellenarse con pollo, carne, jamón y queso, verduras o cualquier combinación que tengas en casa.
Una de las ventajas de esta receta es que la masa queda tierna y se puede doblar fácilmente sin romperse. Al cocinarla en sartén, está lista en pocos minutos y se convierte en una alternativa casera a las rapiditas compradas.
Recetas: 9 rellenos para las rapiditas caseras
Te dejamos algunas ideas para rellenar la masa de rapiditas:
- Pollo y vegetales
- Carne y vegetales
- Queso mantecoso y parmesano
- Atún y queso crema
- Zapallitos con queso al vapor
- Salchichas parrilleras con verduras
- Bifes en tiritas con salsa de tomate
- Guacamole
- Queso cheddar con panceta
También puedes rellenar las rapiditas con dulce de leche, como si fueran panqueques rellenos dulces.
Receta para hacer masa para tacos (rapiditas caseritas)
Ingredientes:
- 1 taza de harina
- 150 ml de agua
- 3 cdas. de aceite
- Sal (opcional)
Puedes multiplicar los ingredientes para hacer 33 masas para tacos, utilizando 1 kilogramo de harina, 600 mililitros de agua y 12 charadas de aceite (puede ser de oliva).
Cómo hacer la receta de masa para tacos, paso a paso
- Para empezar con la receta, en un recipiente, mezcla la harina, el agua y el aceite. Usa las manos para integrar bien todos los ingredientes.
- Una vez que hayas formado una masa homogénea, pasa la preparación a la mesada. Amasa durante 4 minutos para que quede más maleable. Si necesitas más harina para que no se pegue, puedes agregar pero sin excederte.
- A continuación, forma bolitas de un tamaño pequeño y déjalas reposar por 5 minutos. Luego, estira con un bolillo para formar los discos delgados y redondos de las rapiditas.
- Por último, calienta una sartén de teflón a fuego bajo y sin aceite. Cuando se haya calentado, coloca las tortillas una por una. Se cocinan rápido, máximo 10 minutos de cada lado.
En pocas palabras
- Rapiditas caseras: Aprende a preparar masa para tacos o rapiditas en sartén con solo 3 ingredientes y en minutos.
- Versatilidad: Esta masa es ideal para rellenar con diversas combinaciones como pollo, carne, verduras o incluso dulce de leche.
- Receta sencilla: Requiere harina, agua y aceite, y se cocina rápidamente en una sartén sin necesidad de horno.