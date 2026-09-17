Receta de chinchulines cremosos y crujientes a la parrilla

Los chinchulines son los reyes de la polémica. O sale como un chicle o sale quemado. De todos modos, para alcanzar el punto justo, ese equilibrio sagrado entre un interior cremoso y una piel que cruje al primer bocado, lo mejor es seguir la recomendación de esta receta.

Lograr que los chinchulines sean un manjar lleno de sabor y se transformen en protagonistas distinguidos del asado, todo el que los vaya a cocinar a la parrilla, debería tener los conocimientos básicos para que no salgan gomosos y sí en su punto justo.