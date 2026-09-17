Receta de chinchulines cremosos y crujientes a la parrilla

Lograr que los chinchulines queden tiernos por dentro y crujientes por fuera, no es tan fácil como parece. Los chinchulines, que casi siempre se roban toda la atención en el asado, tienen que salir de la parrilla perfectos y brindar una excelente experiencia para los comensales. Esta es la mejor receta para cocinarlos.
Los chinchulines son los reyes de la polémica. O sale como un chicle o sale quemado. De todos modos, para alcanzar el punto justo, ese equilibrio sagrado entre un interior cremoso y una piel que cruje al primer bocado, lo mejor es seguir la recomendación de esta receta.
Lograr que los chinchulines sean un manjar lleno de sabor y se transformen en protagonistas distinguidos del asado, todo el que los vaya a cocinar a la parrilla, debería tener los conocimientos básicos para que no salgan gomosos y sí en su punto justo.
Receta de chinchulines tiernos y crujientes: tiempo de cocción
- Si la idea es que los chinchulines del asado salgan en su punto justo, el tiempo estimado de cocción total deberá promediar los 40 a 50 minutos. Hay que tener en cuenta que el fuego fuerte es el enemigo número uno de los chinchus.
- Primeros 25-30 minutos: se cocinan a fuego moderado-lento de un lado. Aquí es donde el interior se tierniza y la grasa se empieza a fundirse sin escaparse.
- Últimos 15-20 minutos: una vez que están dorados y firmes, se dan vuelta para lograr ese acabado crocante del otro lado.
Técnicas para aplicar a la receta de chinchulines
- Sostener la mano sobre la parrilla por unos 7 u 8 segundos sin quemarse.
- Si los chinchulines se hacen en "rosca" individual, se doran más rápido. Si hace la clásica trenza, el tiempo de cocción aumenta unos 10 minutos porque el calor debe penetrar el centro del trenzado.
- El truco del limón: rociar con jugo de limón 5 minutos antes de sacarlos. No solo aporta sabor, sino que ayuda a que la piel termine de caramelizar y quedar extra crocante.
- No retirar toda la grasa exterior, ya que es la que se fríe en la parrilla y da la textura crispy.
- No llevar los chinchulines a la parrilla con el frío de la heladera. Dejar a temperatura ambiente por unos 20 minutos antes de comenzar a cocinarlos.
- Salar los chinchulines al principio, puede hacer que pierdan jugos internos antes de tiempo, dejándolos secos.
En pocas palabras
- Receta de Chinchulines: lograr chinchulines tiernos y crujientes requiere una cocción de 40-50 minutos a fuego moderado-lento.
- Técnicas Clave: Rociar con limón al final potencia el crocante, y evitar salar al inicio previene la pérdida de jugos.
- Preparación: No cocinar fríos; dejar a temperatura ambiente 20 minutos antes de ir a la parrilla para asegurar la textura deseada.
Resumen generado por Thinkindot AI