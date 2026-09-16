La receta de tomates confitados de Paulina Cocina en tan solo 20 minutos con air fryer

La conocidísima Paulina Cocina compartió recientemente esta maravilla culinaria en su canal de YouTube, demostrando cómo resolver un acompañamiento espectacular invirtiendo poquísimo tiempo en la receta. Olvidate del horno prendido por horas. Usando tu freidora de aire vas a lograr resultados increíbles, manteniendo el ambiente fresco y sin ensuciar casi nada.
Estos pequeños frutos explotan con aromas deliciosos, volviéndose dulces al caramelizarse mágicamente. Quedan bárbaros coronando unos buenos fideos caseros, acompañando carnes asadas o simplemente untados sobre algún pancito tostado, listos para guardar dentro de la heladera y utilizarlos toda la semana.
Ingredientes de esta receta
- Una bandejita de tomates cherry.
- Un par de dientes de ajo.
- Un buen chorro de aceite de oliva.
- Sal y pimienta a gusto.
- Una ramita de tomillo o romero fresco.
- Una pizca de azúcar.
Paso a paso
- Lavar bien los tomates, secarlos meticulosamente y colocarlos dentro de un recipiente amplio.
- Incorporar los ajos pelados enteros, bañar todo con el aceite, sumar los condimentos secos y agregar la hierba aromática elegida.
- Mezclar suavemente para que los sabores se impregnen bien en cada pieza.
- Volcar la preparación directo en el canasto del electrodoméstico, programando la cocción durante 20 minutos a temperatura media-alta.
- Abrir el cajón justo a la mitad del proceso para espolvorear ese toque dulce fundamental, remover apenas y continuar cocinando.
- Retirar la preparación cuando notes la piel arrugadita y una textura bien tierna, ideal para comer al instante o conservar en un frasco de vidrio cerrado en frío.