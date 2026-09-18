Cómo hacer Pepinos agridulces: la receta de la conserva especial, paso a paso y fácil

La receta de pepinos agridulces es una de las recetas más fáciles para preparar una conserva casera llena de sabor. Con pocos ingredientes, el pepino se transforma en un acompañamiento ideal para hamburguesas, sándwiches, carnes y picadas.
El secreto de estas conservas está en combinar el sabor ácido del vinagre con el dulzor del azúcar y mantener la textura firme y crocante del pepino. Además, es una preparación práctica que puede conservarse en la heladera y disfrutarse en diferentes comidas.
Entre las recetas caseras más elegidas, los pepinos agridulces se destacan por su preparación sencilla y por ser una alternativa ideal para quienes quieren incorporar conservas hechas en casa.
Receta de pepinos agridulces
Ingredientes:
- 1 k de pepinos
- 1 cebolla mediana
- 2 cdas. de sal gruesa
- 2 tazas de vinagre de alcohol o de manzana
- 1 taza y media de azúcar
- 1 cda. de semillas de mostaza
- 1 cdta. de pimienta negra en grano
- Laurel (opcional)
- Eneldo fresco (opcional)
- Ají molido (opcional)
Cómo hacer pepinos agridulces, la receta paso a paso
- Primero, lavar muy bien los pepinos y cortarlos en rodajas finas, de unos 3 a 5 milímetros. Cortar la cebolla en juliana fina. Colocar todo en un colador grande, espolvorear con sal gruesa y dejar reposar durante al menos una hora.
- A continuación, enjuagar los pepinos y las cebollas con abundante agua fría para retirar toda la sal. Escurrir muy bien, presionando suavemente con las manos si es necesario.
- Luego, colocar en una olla de acero inoxidable el vinagre, el azúcar y las especias. Llevar a fuego medio y revolver hasta que el azúcar se disuelva por completo. Cuando rompa el hervor, sumar los pepinos y las cebollas.
- Seguidamente, cocinar a fuego suave durante 3 a 5 minutos como máximo. Los pepinos deben cambiar de un verde brillante a un tono más opaco o verde oliva, sin hervir durante demasiado tiempo para conservar su textura crujiente.
- Finalmente, retirar del fuego y envasar en caliente en frascos de vidrio previamente esterilizados. El líquido debe cubrir por completo los vegetales, dejando aproximadamente un centímetro libre hasta el borde. Tapar inmediatamente y dejar enfriar los frascos boca abajo.
En pocas palabras
- Pepinos agridulces: Aprende a preparar esta conserva casera fácil y sabrosa con pocos ingredientes.
- Acompañamiento versátil: Ideales para hamburguesas, sándwiches, carnes y picadas, aportan un toque crocante y de sabor.
- Preparación sencilla: Con vinagre, azúcar y especias, transforma los pepinos en un complemento perfecto para tus comidas.
Resumen generado por Thinkindot AI