Inicio Recetas Receta
¡Qué rico!

Receta de tripa gorda a la parrilla: tierna en su interior y crocante por fuera

Para que la tripa gorda no quede dura ni gomosa a la parrilla, esta es la receta y técnica para lograr una achura crocante por fuera y tierna por dentro

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La tripa gorda a la parrilla, rellena o no, sale hecha una delicia hecha con esta receta.

La tripa gorda a la parrilla, rellena o no, sale hecha una delicia hecha con esta receta.

Hay una delicia que no es de las que más se hacen en el asado y todo el mundo debería animarse a probarla. Se trata de una de las achuras más ricas y que es similar a los chinchulines: la tripa gorda, que se hace con una receta que evita que quede dura o gomosa.

Para conocer más sobre esta achura, hay que saber que el chinchulín corresponde a la primera porción del intestino delgado, y la tripa gorda pertenece al tramo final del intestino grueso y el recto.

Hacer esta receta a la parrilla y engrandecer el asado, requiere mayor paciencia y técnica para evitar que quede dura o gomosa. La tripa gorda a la parrilla es una verdadera delicia criolla cuando se logra ese punto justo: dorada y crocante por fuera, pero tierna y jugosa por dentro.

Receta de tripa gorda a la parrilla, ingredientes

  • 1 kg de tripa gorda fresca
  • 2 limones grandes
  • 2 dientes de ajo picados
  • Provoleta picada o pan rallado con provenzal (opcional, para rellenar)
  • Sal gruesa o entrefina
  • Pimienta negra recién molida

Receta de tripa gorda a la parrilla, paso a paso

  1. Lavar la tripa bajo la canilla de agua fría, quitando el exceso de grasa exterior, pero dejando una fina capa para dar sabor. Se recomienda dar vuelta o rasparla con cuidado con la parte posterior de un cuchillo para retirar cualquier impureza interna.
  2. Para asegurar que quede blanda, colocar la tripa en una olla grande con agua fría, un chorro de vinagre, sal y hojas de laurel. Hervir a fuego medio durante 35 a 45 minutos. Este precocido elimina la dureza característica.
  3. Retirar del fuego, escurrir bien y dejar enfriar. Macerar en un recipiente con abundante jugo de limón, ajo picado y pimienta durante al menos 20 minutos.
  4. Preparar brazas a fuego medio-bajo (que la mano sostenga el calor sobre la parrilla unos 7 u 8 segundos). Colocar la tripa entera o cortada en trozos grandes.
  5. Cocinar durante 15 a 20 minutos por lado, girando para que quede bien dorada y crocante. Salar a gusto justo antes de retirar.
  6. Para los fanáticos de la tripa rellena, antes de llevarla a las brasas se puede atar un extremo con hilo chorizo, rellenar con queso provolone picado y especias, y atar el otro extremo. Al fundirse sobre el fuego, genera una combinación irresistible.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar