Receta de tripa gorda a la parrilla: tierna en su interior y crocante por fuera

Hay una delicia que no es de las que más se hacen en el asado y todo el mundo debería animarse a probarla. Se trata de una de las achuras más ricas y que es similar a los chinchulines: la tripa gorda, que se hace con una receta que evita que quede dura o gomosa.
Para conocer más sobre esta achura, hay que saber que el chinchulín corresponde a la primera porción del intestino delgado, y la tripa gorda pertenece al tramo final del intestino grueso y el recto.
Hacer esta receta a la parrilla y engrandecer el asado, requiere mayor paciencia y técnica para evitar que quede dura o gomosa. La tripa gorda a la parrilla es una verdadera delicia criolla cuando se logra ese punto justo: dorada y crocante por fuera, pero tierna y jugosa por dentro.
Receta de tripa gorda a la parrilla, ingredientes
- 1 kg de tripa gorda fresca
- 2 limones grandes
- 2 dientes de ajo picados
- Provoleta picada o pan rallado con provenzal (opcional, para rellenar)
- Sal gruesa o entrefina
- Pimienta negra recién molida
Receta de tripa gorda a la parrilla, paso a paso
- Lavar la tripa bajo la canilla de agua fría, quitando el exceso de grasa exterior, pero dejando una fina capa para dar sabor. Se recomienda dar vuelta o rasparla con cuidado con la parte posterior de un cuchillo para retirar cualquier impureza interna.
- Para asegurar que quede blanda, colocar la tripa en una olla grande con agua fría, un chorro de vinagre, sal y hojas de laurel. Hervir a fuego medio durante 35 a 45 minutos. Este precocido elimina la dureza característica.
- Retirar del fuego, escurrir bien y dejar enfriar. Macerar en un recipiente con abundante jugo de limón, ajo picado y pimienta durante al menos 20 minutos.
- Preparar brazas a fuego medio-bajo (que la mano sostenga el calor sobre la parrilla unos 7 u 8 segundos). Colocar la tripa entera o cortada en trozos grandes.
- Cocinar durante 15 a 20 minutos por lado, girando para que quede bien dorada y crocante. Salar a gusto justo antes de retirar.
- Para los fanáticos de la tripa rellena, antes de llevarla a las brasas se puede atar un extremo con hilo chorizo, rellenar con queso provolone picado y especias, y atar el otro extremo. Al fundirse sobre el fuego, genera una combinación irresistible.