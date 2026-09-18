Receta de tripa gorda a la parrilla: tierna en su interior y crocante por fuera

Para conocer más sobre esta achura, hay que saber que el chinchulín corresponde a la primera porción del intestino delgado, y la tripa gorda pertenece al tramo final del intestino grueso y el recto.

Hacer esta receta a la parrilla y engrandecer el asado, requiere mayor paciencia y técnica para evitar que quede dura o gomosa. La tripa gorda a la parrilla es una verdadera delicia criolla cuando se logra ese punto justo: dorada y crocante por fuera, pero tierna y jugosa por dentro.