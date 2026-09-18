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Pollo a la portuguesa: la receta casera de un guiso lleno de sabor

Este guiso tradicional combina pollo tierno con verduras y una sabrosa salsa de tomate, ofreciendo una opción casera y reconfortante para la cena

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Pollo a la portuguesa.

Pollo a la portuguesa.

Entre las recetas tradicionales de la cocina casera, el pollo a la portuguesa se destaca por ser un plato sabroso, rendidor y fácil de preparar. Este guiso combina pollo con verduras, papas y una salsa de tomate que concentra todos los sabores durante la cocción.

Para preparar esta receta se necesitan ingredientes simples como pollo, cebolla, pimiento, papas, tomate triturado, ajo y un toque de vino blanco. La combinación permite obtener una preparación abundante y llena de sabor, ideal para compartir en familia.

La clave de este guiso está en cocinar el pollo a fuego lento para que quede tierno y jugoso, mientras las papas absorben los aromas de la salsa. El resultado es un plato casero, reconfortante y con una salsa perfecta para acompañar con pan.

Dentro de las recetas tradicionales, el pollo a la portuguesa es una opción que se adapta fácilmente a la cocina de todos los días. Puede servirse solo o acompañarse con arroz blanco, puré de papas o pan casero para aprovechar cada parte de la deliciosa salsa.

Receta para hacer pollo a la protuguesa

Ingredientes:

  • 1 pollo grande trozado
  • 2 cebollas
  • 1 morrón rojo
  • 1 pimiento verde
  • 2 dientes de ajo
  • 1 lata de arvejas (opcional)
  • 1 taza de caldo de pollo
  • 500 cc de tomates triturados
  • 2 papas
  • Vin blanco
  • Condimentos: ají molido, pimentón dulce, 1 hoja de laurel, sal y pimienta
  • Aceite de oliva
  • Perejil (opcional)

Cómo preparar la receta de pollo a la portuguesa: el paso a paso

  1. Primero, en una cacerola al fuego, agrega aceite de oliva y dora las piezas de pollo. Cuando estén listas, retira y reserva.
  2. A continuación, corta las cebollas en láminas, los morrones en juliana y el ajo bien picado. Agrega un poco más de aceite a la olla y saltea las verduras. Salpimienta.
  3. Cuando estén transparentes, agrega el pollo troceado y un chorro de vino blanco. Revuelve hasta que se levante el fondo de la olla. Cuando el acohol se evapore, agrega el caldo y el tomate triturado.
  4. Condimenta el pollo a la portuguesa a gusto. Puede ser con ají molido, pimentón dulce y laurel. Suma las papas trozadas y tapa la cacerola.
  5. Por último, cocina por aproximadamente 15 minutos. Agrega las arvejas y cocina 5 minutos más. Sirve decora con perejil, si lo deseas.

En pocas palabras

  • Guiso de pollo: Receta tradicional combinando pollo tierno con verduras y salsa de tomate, ideal para una cena casera y reconfortante.
  • Ingredientes y preparación: Incluye pollo, verduras, papas y salsa de tomate; se cocina a fuego lento para máxima ternura y sabor.
  • Versatilidad: Un plato casero, rendidor y fácil de preparar que puede acompañarse con arroz, puré o pan para disfrutar su deliciosa salsa.
Resumen generado por Thinkindot AI

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