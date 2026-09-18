Pollo a la portuguesa: la receta casera de un guiso lleno de sabor

Para preparar esta receta se necesitan ingredientes simples como pollo, cebolla, pimiento, papas, tomate triturado, ajo y un toque de vino blanco. La combinación permite obtener una preparación abundante y llena de sabor, ideal para compartir en familia.

La clave de este guiso está en cocinar el pollo a fuego lento para que quede tierno y jugoso, mientras las papas absorben los aromas de la salsa. El resultado es un plato casero, reconfortante y con una salsa perfecta para acompañar con pan.