Pollo a la portuguesa: la receta casera de un guiso lleno de sabor

Entre las recetas tradicionales de la cocina casera, el pollo a la portuguesa se destaca por ser un plato sabroso, rendidor y fácil de preparar. Este guiso combina pollo con verduras, papas y una salsa de tomate que concentra todos los sabores durante la cocción.
Para preparar esta receta se necesitan ingredientes simples como pollo, cebolla, pimiento, papas, tomate triturado, ajo y un toque de vino blanco. La combinación permite obtener una preparación abundante y llena de sabor, ideal para compartir en familia.
La clave de este guiso está en cocinar el pollo a fuego lento para que quede tierno y jugoso, mientras las papas absorben los aromas de la salsa. El resultado es un plato casero, reconfortante y con una salsa perfecta para acompañar con pan.
Dentro de las recetas tradicionales, el pollo a la portuguesa es una opción que se adapta fácilmente a la cocina de todos los días. Puede servirse solo o acompañarse con arroz blanco, puré de papas o pan casero para aprovechar cada parte de la deliciosa salsa.
Receta para hacer pollo a la protuguesa
Ingredientes:
- 1 pollo grande trozado
- 2 cebollas
- 1 morrón rojo
- 1 pimiento verde
- 2 dientes de ajo
- 1 lata de arvejas (opcional)
- 1 taza de caldo de pollo
- 500 cc de tomates triturados
- 2 papas
- Vin blanco
- Condimentos: ají molido, pimentón dulce, 1 hoja de laurel, sal y pimienta
- Aceite de oliva
- Perejil (opcional)
Cómo preparar la receta de pollo a la portuguesa: el paso a paso
- Primero, en una cacerola al fuego, agrega aceite de oliva y dora las piezas de pollo. Cuando estén listas, retira y reserva.
- A continuación, corta las cebollas en láminas, los morrones en juliana y el ajo bien picado. Agrega un poco más de aceite a la olla y saltea las verduras. Salpimienta.
- Cuando estén transparentes, agrega el pollo troceado y un chorro de vino blanco. Revuelve hasta que se levante el fondo de la olla. Cuando el acohol se evapore, agrega el caldo y el tomate triturado.
- Condimenta el pollo a la portuguesa a gusto. Puede ser con ají molido, pimentón dulce y laurel. Suma las papas trozadas y tapa la cacerola.
- Por último, cocina por aproximadamente 15 minutos. Agrega las arvejas y cocina 5 minutos más. Sirve decora con perejil, si lo deseas.
En pocas palabras
- Guiso de pollo: Receta tradicional combinando pollo tierno con verduras y salsa de tomate, ideal para una cena casera y reconfortante.
- Ingredientes y preparación: Incluye pollo, verduras, papas y salsa de tomate; se cocina a fuego lento para máxima ternura y sabor.
- Versatilidad: Un plato casero, rendidor y fácil de preparar que puede acompañarse con arroz, puré o pan para disfrutar su deliciosa salsa.