Empresa: la avícola Granja Tres Arroyos solicitó su concurso preventivo con deudas por U$S350 millones

La interrupción de las operaciones alcanzó a las principales instalaciones ubicadas en Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. Gran parte de los establecimientos dedicados al procesamiento del pollo permanecen inactivos o registran niveles mínimos de producción.

Cierre de plantas y cesantías en el grupo avícola

Esta coyuntura forzó una fuerte reducción en la plantilla de personal. En semanas recientes, las notificaciones de despidos afectaron a trabajadores de las plantas de Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar, además del cese de actividades registrado en Concepción del Uruguay.

La patronal justificó los despidos alegando razones de fuerza mayor. En respuesta, las autoridades del Ministerio de Trabajo bonaerense aplicaron la conciliación obligatoria para retrotraer las medidas laborales y propiciar un canal de negociación. Cabe señalar que los desajustes del sector avícola se agravaron con los brotes de influenza aviar detectados en 2024, hecho que derivó en la pérdida de mercados externos y una suba generalizada de costos.

Para sanear las cuentas, la firma intentó liquidar activos no estratégicos como unidades de deshidratación, criaderos porcinos, tambos e inmuebles auxiliares. Sin embargo, no logró concretar el ingreso de socios estratégicos ni el desembolso de financiamiento por U$S80 millones.

La multiplicación de demandas ejecutivas y pedidos de quiebra apuró la decisión de ir a la convocatoria judicial. Con este paso, la administración busca pactar quitas y plazos con acreedores para salvaguardar la empresa.