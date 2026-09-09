El pollo destronó a la carne vacuna, pero la crisis avícola golpea a Granja Tres Arroyos

No obstante, este pico en la demanda interna choca de frente con la realidad financiera de los grandes productores. La suba de costos en insumos básicos, el impacto del esquema tarifario energético y el congelamiento de mercados externos estratégicos erosionaron la rentabilidad industrial, a pesar de operar al límite de su capacidad.

El pollo avanza como la carne más elegida desplazando a la vacuna.

La crisis en Granja Tres Arroyos y el consumo de pollo

La otra cara del fenómeno comercial la vive Granja Tres Arroyos, la firma avícola líder de la Argentina, que atraviesa un escenario crítico. La compañía acumula más de 700 despidos en plantas bonaerenses y entrerrianas, además de mantener frenadas sus líneas de faena. El impacto social se siente con fuerza en Capitán Sarmiento, donde la fábrica dinamiza la economía local.

Aunque la preferencia popular sostiene los números del consumo de pollo, la firma registra deudas millonarias, miles de millones de pesos en cheques rechazados y severos atrasos salariales. La gravedad de la situación demandó la intervención directa del Ministerio de Trabajo bonaerense con la aplicación de la conciliación obligatoria para encauzar los reclamos gremiales por haberes no cobrados y cortes en aportes a obras sociales.

En Argentina se consumen 49,5 kilos de pollo por persona, por año.

Incertidumbre financiera y el futuro del consumo de pollo

Frente al ahogamiento financiero, la empresa avanza hacia la presentación del concurso preventivo de acreedores para reestructurar sus pasivos bancarios y comerciales. En el sector explican que la falta de financiamiento a tasas competitivas para la renovación de infraestructura, sumada a la suspensión temporal de los envíos a China, impidió amortiguar el constante aumento de los costos fijos locales.

La instancia judicial buscará preservar las instalaciones y habilitar un plan de salvataje para reincorporar a los operarios desafectados. De la resolución del conflicto depende que la cadena productiva pueda abastecer sin interrupciones la demanda del consumo de pollo, un alimento que hoy marca máximos históricos en los hogares del país.