La caída de ventas y el peor final: cierran 6 grandes marcas del centro mendocino

El rubro indumentaria, uno de los más golpeados por la crisis de consumo y la caída de ventas

Basta con repasar los nombres que le dicen adiós al centro. Tal vez la más caracterizada es la histórica Britches, que supo tener su clientela fiel entre los hombres mendocinos de buen vestir que buscaban trajes, camisas y corbatas de primera calidad, y cierra las puertas de su local de San Martín al 1.000 luego de 30 años.

"Nos vamos"

Una leyenda en aerosol sobre la vidriera a la calle lo dice todo. "Nos vamos" se puede leer en rojo. Del otro lado del vidrio se puede ver sólo una vitrina vacía, y enfrente otra con unas pocas prendas. Así los mendocinos van anoticiándose del adiós de Britches.

A pocos metros del local, al cruzar la Peatonal, otro local bajó su cartel en estos días: New Shopp, el negocio de accesorios que hasta hace poco funcionaba en San Martín al 1110. Por ahora, para la cadena significa un adiós al microcentro, ya que otros 2 negocios seguirán abiertos en los grandes centros comerciales como el Mendoza Shopping y Palmares.

En el rubro zapatería también siente los coletazos de la caída de ventas. La crisis se llevó puesta a una firma familiar nacida en Mendoza y con 3 generaciones: Alonso Shoes dejó de atender en su negocio de calle Espejo a fines de agosto, luego de varias décadas. Antes, Ana Expres también había hecho lo propio.

Cerca de allí, otro local de indumentaria también "cayó en la volteada" al decir popular. Se trata de Dionne, que hasta pocos días atrás daba pelea sobre calle Espejo entre 9 de Julio y Avenida España, pero dejará su local vacante, uno de los 3 que desaparecen junto al del mall de Godoy Cruz y el shopping de Guaymallén.

Las marcas que resisten

Entre las zapaterías más reconocidas hay decisiones peculiares, como las de la cadena Batistella. La firma nacional que tiene fuerte presencia en Mendoza va a contramano: es que mantiene en actividad sus 2 sucursales sobre avenida San Martín, a metros de Lavalle, y optó por discontinuar la que operaba en el Mendoza Shopping.

A propósito de cadenas, la de ropa e indumentaria urbana para jóvenes Extreme eligió otra estrategia, la de ahicarse para subsistir. Y lo hicieron público.

"Esta vez nos toca bajar las persianas. Después de muchos años cerramos 3 de nuestras sucursales, es una decisión difícil y tampoco queremos esconderlo: el bajo consumo es una realidad", reconocen sus dueños, para quienes hacerlo "no significa terminar nuestra historia, porque sabemos de caídas".

En sus redes sociales los dueños ya lo hicieron público: se reduce a 5 locales, repartidos entre Ciudad, Palmares y Espacio Costanera, en la Terminal de Ómnibus Mendoza.