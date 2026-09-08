Volvió la paz cambiaria: el dólar oficial y el blue cerraron estables

El dólar tarjeta sigue relajado. Lo usuarios de plataformas y quienes tienen pagos con tarjeta en moneda extranjera, aliviados

En la plaza informal, después de subir en la víspera $5 el dólar blue exhibió absoluta quietud a lo largo de toda la jornada. Y siguió situándose en un intermedio entre los paralelos financieros.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

En tanto, el dólar mayorista finalizó a $1.500 para la compra y $1.509 para la venta, manteniendo el ritmo del crawling peg dentro de los parámetros esperados por la autoridad monetaria. Frente a ese comportamiento, las bandas de flotación que administra el Banco Central y se fijaron en $735,64 (piso) y $1.890,87 (techo o límite de intervención).

Destaca la extrema convergencia entre el dólar paralelo y el dólar MEP, que cotizó a $1.526,73 en promedio. Así, la brecha respecto del blue fue una de las más acotadas de las últimas semanas.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) concluyó a $1.592,89 para la venta. A pesar de ser la cotización libre más alta del mercado, la brecha respecto al dólar mayorista se mantiene en niveles históricamente controlados.

Los principales portales económicos coinciden en que la estrategia de regulación de liquidez y la oferta constante en los dólares financieros han amortiguado las presiones cambiarias tradicionales de la época. La foto del cierre de este martes ratifica un marco de previsibilidad operativa y baja volatilidad en el corto plazo.