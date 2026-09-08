Volvió la paz cambiaria: el dólar oficial y el blue cerraron estables

La rueda cambiaria de este martes 8 de septiembre operó con estabilidad a lo largo de todos los segmentos del mercado cambiario. Sobre todo el dólar oficial, que se mantuvo en $1.530 para la venta en el Banco Nación, mientras el blue cerró sin cambios en $1.545 con leves subas en el mayorista y los tipos financieros.
Otros bancos se mantuvieron en sintonía con el precio del dólar formal, que permanece sereno en lo que va del mes. Aunque con variaciones que lo mantienen entre los $1.525 y $1.540, como el Hipotecario e ICBC, además de algunos bancos provinciales.
Por su parte, el dólar tarjeta (aplicable a consumos en moneda extranjera) se ubicó como la cotización más elevada del sistema cambiario. Pero volvió a ceder, esta vez hasta los $1.989 para la venta, incluido el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.
En la plaza informal, después de subir en la víspera $5 el dólar blue exhibió absoluta quietud a lo largo de toda la jornada. Y siguió situándose en un intermedio entre los paralelos financieros.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
En tanto, el dólar mayorista finalizó a $1.500 para la compra y $1.509 para la venta, manteniendo el ritmo del crawling peg dentro de los parámetros esperados por la autoridad monetaria. Frente a ese comportamiento, las bandas de flotación que administra el Banco Central y se fijaron en $735,64 (piso) y $1.890,87 (techo o límite de intervención).
Destaca la extrema convergencia entre el dólar paralelo y el dólar MEP, que cotizó a $1.526,73 en promedio. Así, la brecha respecto del blue fue una de las más acotadas de las últimas semanas.
El dólar Contado con Liquidación (CCL) concluyó a $1.592,89 para la venta. A pesar de ser la cotización libre más alta del mercado, la brecha respecto al dólar mayorista se mantiene en niveles históricamente controlados.
Los principales portales económicos coinciden en que la estrategia de regulación de liquidez y la oferta constante en los dólares financieros han amortiguado las presiones cambiarias tradicionales de la época. La foto del cierre de este martes ratifica un marco de previsibilidad operativa y baja volatilidad en el corto plazo.
En pocas palabras
- Estabilidad cambiaria: el dólar oficial y el blue cerraron sin cambios significativos, reflejando una jornada de paz en el mercado.
- Cotizaciones: el dólar minorista se mantuvo en $1.530 en el Banco Nación, mientras el blue cerró a $1.545.
- Mercado financiero: se observaron leves subas en el dólar mayorista y los tipos financieros, con convergencia entre el dólar MEP y el blue.