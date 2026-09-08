Dueños de una histórica fábrica de muebles de Mendoza confirmaron su crisis financiera

La industria pelea para mantenerse a flote. De hecho hay empresas que ven resentidas sus finanzas, incluso con pérdidas cuantiosas como pasa con una histórica fábrica de muebles de Mendoza, que la sumieron en una crisis financiera.
Es lo que sucede a raíz de la situación de Fiplasto, entre cuyos accionistas estuvo Marcelo Mindlin, Nº1 de Pampa Energía. Fiplasto, que compró en 2025 la fábrica de muebles Platinum, atraviesa una situación difícil que puede tener impacto local.
"Los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio arrojan una pérdida superior al 15% del patrimonio neto", confirmó Santiago Locamuz, responsable de Relaciones con el Mercado de Fiplasto.
El informe de estados incluyen documentos que describen tanto la "salud" económica como financiera de la empresa. Entre otros, estado de resultados, flujo de efectivo y el propio balance financiero anual que el directorio aprobó el viernes 4.
Convocaron a asamblea de accionistas
Hasta julio, Mindlin tenía 12,2% de acciones de Cuyo Placas, más conocida por Platinum. También está su hermano Damián y otros inversores del sector energético, como Ricardo Torres, ex Edenor (11,4%) y Gerardo Tabakman, vice de la fábrica.
Hasta 2025, los planes de Platinum eran reflotar una fábrica semiparalizada y multiplicar 8 veces la producción mensual de muebles. Es decir, de un promedio de 2.000 mensuales a casi 17.000, con un recorte de costos para ampliar márgenes.
Diario UNO intentó hablar con los responsables de Platinum, pero no hubo respuesta. Lo cierto es que, a raíz de la crisis financiera de Fiplasto y tras la salida de Mindlin del directorio (lo reemplaza Torres), el horizonte parece haber cambiado.
A tal punto que sus accionistas, en poco más de un mes, deberán tomar decisiones sobre su futuro. Para eso, el directorio aprobó la convocatoria a una asamblea de accionistas para el próximo 14 de octubre en sus oficinas de Buenos Aires.
En pocas palabras
- Fiplasto: La empresa registra pérdidas por el 15% de su patrimonio neto.
- Fábrica Platinum: La crisis financiera de Fiplasto podría afectar el futuro de la planta de Las Heras.
- Accionistas: Convocan a asamblea para definir el rumbo de la histórica fábrica de muebles.