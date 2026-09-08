Dueños de una histórica fábrica de muebles de Mendoza confirmaron su crisis financiera

Directivos de la fábrica de muebles, a poco de hacerse cargo, tras pasar a manos de Fiplasto. Ahora las pérdidas abren un interrogante

El informe de estados incluyen documentos que describen tanto la "salud" económica como financiera de la empresa. Entre otros, estado de resultados, flujo de efectivo y el propio balance financiero anual que el directorio aprobó el viernes 4.

Convocaron a asamblea de accionistas

Hasta julio, Mindlin tenía 12,2% de acciones de Cuyo Placas, más conocida por Platinum. También está su hermano Damián y otros inversores del sector energético, como Ricardo Torres, ex Edenor (11,4%) y Gerardo Tabakman, vice de la fábrica.

Hasta 2025, los planes de Platinum eran reflotar una fábrica semiparalizada y multiplicar 8 veces la producción mensual de muebles. Es decir, de un promedio de 2.000 mensuales a casi 17.000, con un recorte de costos para ampliar márgenes.

Diario UNO intentó hablar con los responsables de Platinum, pero no hubo respuesta. Lo cierto es que, a raíz de la crisis financiera de Fiplasto y tras la salida de Mindlin del directorio (lo reemplaza Torres), el horizonte parece haber cambiado.

A tal punto que sus accionistas, en poco más de un mes, deberán tomar decisiones sobre su futuro. Para eso, el directorio aprobó la convocatoria a una asamblea de accionistas para el próximo 14 de octubre en sus oficinas de Buenos Aires.