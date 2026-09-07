Hace más de 90 años Toyota compró una prensa Komatsu de 700 toneladas y hoy volvió a Japón para seguir funcionando

Hay máquinas que sobreviven a una empresa, a una fábrica y hasta a un continente. Es el caso de una prensa Komatsu de 700 toneladas que Toyota adquirió en 1934. cuando todavía no existía Toyota Motor Corporation y la producción de automóviles funcionaba dentro del departamento automotor de Toyoda Automatic Loom Works.
La historia comenzó en Japón, donde la enorme prensa fue utilizada para apoyar los primeros pasos de la fabricación de automóviles. En 1938, cuando Toyota trasladó su producción a la planta de Koromo, actual Honsha Plant, la máquina también cambió de ubicación y continuó trabajando junto con la compañía durante sus primeros años.
Prensa de Toyota de 1934 regresa a Japón tras 60 años en Brasil
Pero el viaje más importante llegaría décadas después. En 1962, la prensa fue enviada a Brasil para formar parte de la nueva planta de Toyota en São Bernardo do Campo, la primera fábrica de la compañía fuera de Japón. Allí permaneció durante más de seis décadas, fabricando piezas y funcionando como una pieza más de la producción cotidiana.
La planta brasileña cerró sus operaciones en noviembre de 2023, después de 60 años de actividad. Sin embargo, Toyota decidió no retirar la vieja máquina de circulación. Por su valor histórico y por su capacidad para seguir funcionando, la compañía optó por conservarla en condiciones operativas.
¿Cómo una prensa de 90 años de Toyota sigue vigente en Japón?
La máquina es, probablemente, el producto industrial más y mejor amortizado por Toyota. Pero sobre todo habla de la capacidad de adaptación de la compañía, es una metáfora de su conocida fiabilidad y es, sobre todo, una historia de amor entre el hombre y los productos industriales.
En junio de 2024, después de unos 60 años en Brasil, la prensa regresó a Japón. Volvió a la planta de Honsha, en Toyota City, al mismo lugar donde había trabajado décadas antes. La empresa decidió utilizarla para producir piezas de repuesto y también como herramienta de capacitación para trabajadores especializados en mantenimiento de matrices.
En pocas palabras
- Prensa histórica: Una prensa Komatsu de 700 toneladas adquirida por Toyota en 1934 regresó a Japón.
- Viaje a Brasil: La máquina estuvo 60 años en São Bernardo do Campo, fabricando componentes.
- Reutilización actual: Ahora producirá piezas de repuesto y servirá para capacitación en la planta de Honsha.