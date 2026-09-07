Hace más de 90 años Toyota compró una prensa Komatsu de 700 toneladas y hoy volvió a Japón para seguir funcionando

La planta brasileña cerró sus operaciones en noviembre de 2023, después de 60 años de actividad. Sin embargo, Toyota decidió no retirar la vieja máquina de circulación. Por su valor histórico y por su capacidad para seguir funcionando, la compañía optó por conservarla en condiciones operativas.

¿Cómo una prensa de 90 años de Toyota sigue vigente en Japón?

La máquina es, probablemente, el producto industrial más y mejor amortizado por Toyota. Pero sobre todo habla de la capacidad de adaptación de la compañía, es una metáfora de su conocida fiabilidad y es, sobre todo, una historia de amor entre el hombre y los productos industriales.

En junio de 2024, después de unos 60 años en Brasil, la prensa regresó a Japón. Volvió a la planta de Honsha, en Toyota City, al mismo lugar donde había trabajado décadas antes. La empresa decidió utilizarla para producir piezas de repuesto y también como herramienta de capacitación para trabajadores especializados en mantenimiento de matrices.