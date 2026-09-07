YPF lanzó un nuevo combustible diésel para la minería

Su formulación técnica evita congelamientos y garantiza un rendimiento confiable, mejorando la eficiencia y asegurando la continuidad de las operaciones mineras en entornos críticos.

YPF y su estrategia comercial para la minería

Para hacer frente a estas condiciones climáticas y geográficas extremas, la petrolera impulsa una estrategia integral que va más allá del suministro tradicional, con soluciones "a medida" de cada proyecto minero.

Como pilar de la red de distribución, San Antonio de los Cobres se consolida actualmente como un punto estratégico clave en el Noroeste Argentino (NOA). Allí funciona una base logística integral de YPF.

¿En qué consiste? Cuenta con una estación de servicio modular YPF, una planta de suministro orientada a operaciones mineras y un patio logístico especializado para la carga, descarga y movimiento de equipos e insumos pesados.

Durante la Minning en Salta, la compañía exhibió también el brazo eléctrico desarrollado por YPF Luz. Esta unidad ofrece alternativas como contratos de energía renovable y generación on-site en los propios yacimientos .