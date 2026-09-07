YPF lanzó un nuevo combustible diésel para la minería

YPF presentó en sociedad un nuevo combustible con un fin específico. Es Diesel 10 Minero, lanzado comercialmente días atrás, como su nombre lo indica, y diseñado para su uso en minería.
La presentación oficial fue durante la Argentina Minning Salta 2026, en lo que se consideró un nuevo hito para la industria energética y extractiva del país. El nuevo diesel, con menor contenido de azufre, ya está disponible en el mercado.
Según explicaron expertos de YPF, se trata de un combustible de ultra bajo contenido de azufre y completamente libre de biocomponentes, diseñado para operar en zonas de alta montaña y bajo temperaturas extremadamente bajas.
Su formulación técnica evita congelamientos y garantiza un rendimiento confiable, mejorando la eficiencia y asegurando la continuidad de las operaciones mineras en entornos críticos.
YPF y su estrategia comercial para la minería
Para hacer frente a estas condiciones climáticas y geográficas extremas, la petrolera impulsa una estrategia integral que va más allá del suministro tradicional, con soluciones "a medida" de cada proyecto minero.
Como pilar de la red de distribución, San Antonio de los Cobres se consolida actualmente como un punto estratégico clave en el Noroeste Argentino (NOA). Allí funciona una base logística integral de YPF.
¿En qué consiste? Cuenta con una estación de servicio modular YPF, una planta de suministro orientada a operaciones mineras y un patio logístico especializado para la carga, descarga y movimiento de equipos e insumos pesados.
Durante la Minning en Salta, la compañía exhibió también el brazo eléctrico desarrollado por YPF Luz. Esta unidad ofrece alternativas como contratos de energía renovable y generación on-site en los propios yacimientos .
En pocas palabras
- YPF lanzó: Un nuevo combustible, el Diesel 10 Minero, diseñado específicamente para operaciones de minería.
- Características: Posee ultra bajo contenido de azufre y está libre de biocomponentes, ideal para operar en zonas de alta montaña y bajas temperaturas.
- Estrategia integral: YPF implementa soluciones a medida y bases logísticas estratégicas, como la de San Antonio de los Cobres, para el sector minero.