Inicio Sociedad Ahorro
Descuentos

Ahorro en combustible: estos son los principales descuentos en YPF, Shell y Gulf para septiembre

Si estás por cargar combustible, tenés que saber cómo ahorrar en las principales estaciones de servicio del país

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Descubrí cuáles son los descuentos en combustibles para este mes.

Descubrí cuáles son los descuentos en combustibles para este mes.

Con el inicio de un nuevo mes, se renuevan las promociones en las estaciones de servicio. En este sentido, a continuación sabrás cuáles son los principales descuentos en combustibles cargando en YPF, Shell y Gulf. Pagando con medios como Mercado Pago o tarjetas bancarias, podrás lograr un ahorro importante en septiembre.

Cómo ahorrar cargando combustible en YPF durante septiembre: las principales promociones y descuentos

  • Galicia: 10% de descuento por cuenta por mes con un tope de $10.000 pagando con tarjeta Mastercard o MODO (sólo el 10/09); 15% de descuento por cuenta por mes con un tope de $15.000, exclusivo Cartera Eminent, pagando con tarjeta Mastercard o MODO (sólo el 10/09); y 10% de descuento por cuenta por mes con un tope de $5.000, exclusivo Extra Cuenta Sueldo) pagando con tarjeta Mastercard o MODO (sólo el 10/09)
  • Banco Ciudad: 10% de descuento por cuenta por mes con un tope de $10.000 pagando con tarjeta Mastercard, VISA o MODO (sólo los domingos)
  • Banco Nación: 20% de descuento por cuenta por mes con un tope de $10.000 pagando con tarjeta Mastercard, VISA o MODO (sólo los viernes)
  • Macro: 20% de descuento por cuenta por mes con un tope de $15.000 pagando con tarjeta VISA + MODO (sólo los miércoles); y 30% de descuento por cuenta por mes con un tope de $20.000, exclusivo Cartera Selecta, pagando con tarjeta VISA o MODO (sólo los miércoles)
  • Banco Comafi: 20% de descuento por cuenta por semana con un tope de $6.000 y $10.000 pagando con tarjeta VISA, Mastercard o MODO (sólo los sábados)
  • Banco ICBC: 15% de descuento con un tope de $15.000 por cuenta por mes, exclusivo Cuenta Sueldo, pagando con tarjeta VISA o Mastercard (sólo los martes)
  • Banco Hipotecario: 15% de descuento con un tope de $8.000 por cuenta por mes, exclusivo Buho One, pagando con tarjeta VISA, Cabal o MODO (sólo los martes)
  • Banco Credicoop: 15% de descuento con un tope de $4.500 por cuenta por semana, pagando con tarjeta VISA o Cabal + MODO (sólo viernes); 20% de descuento con un tope de $6.000 por cuenta por semana, exclusivo Cuenta Sueldo, pagando con tarjeta VISA, Cabal o MODO (sólo viernes)
  • Brubank: 10% de descuento con tope de $2.000 por cuenta por semana pagando con VISA (solo los lunes); 10% de descuento con tope de $4.000 por cuenta por semana exclusivo PlanPlus, pagando con VISA a través de la app YPF (solo los lunes); y 10% de descuento con tope de $6.000 por cuenta por semana exclusivo Cartera Ultra, pagando con VISA a través de la app YPF(solo los lunes)
  • Santander: 10% de descuento por cuenta por mes con un tope de $5.000, exclusivo Santander Sorpresa pagando con tarjeta VISA a través de la app YPF (solo los jueves).

Cómo ahorrar cargando combustible en Shell durante septiembre: las principales promociones y descuentos

  • Banco Nación: 25% de descuento por cuenta por mes con un tope de $13.000 pagando con tarjeta Mastercard, VISA o MODO (sólo los viernes)
  • Banco Ciudad: 10% de descuento por cuenta por mes con un tope de $10.000 pagando con tarjeta Mastercard, VISA o MODO (sólo los domingos)
  • Banco Comafi: 20% de descuento por cuenta por semana con un tope de $6.000 y $10.000 pagando con tarjeta VISA, Mastercard o MODO (sólo los domingos)
  • Galicia: 10% de descuento por cuenta por mes con un tope de $10.000 pagando con tarjeta Mastercard o MODO (sólo el 10/09); 15% de descuento por cuenta por mes con un tope de $15.000, exclusivo Cartera Eminent, pagando con tarjeta Mastercard o MODO (sólo el 10/09); y 10% de descuento por cuenta por mes con un tope de $5.000, exclusivo Extra Cuenta Sueldo) pagando con tarjeta Mastercard o MODO (sólo el 10/09)
  • Supervielle: 10% de descuento por cuenta por mes con tope de $10.000 pagando con QR con tarjetas VISA, Mastarcard o MODO (sólo los domingos)
  • Ripio: 10% de descuento con tope de $5.000 por cuenta por mes pagando con tarjeta Ripio en la app de Shell (sólo los miércoles)

Cómo ahorrar cargando combustible en Gulf durante septiembre: las principales promociones y descuentos

  • Banco Nación: 20% de descuento con tope de $10.000 por cuenta por mes, pagando con VISA, Mastercard o MODO (sólo los viernes)
  • Naranja X: 10% de descuento con tope de $3.000 por cuenta por transacción, pagando con tarjeta de crédito (sólo los sábados y domingos)
  • Mercado Pago: 10% de descuento con tope de $7.000 pesos por cuenta por mes con un mínimo de compra de $40.000 (sólo martes y jueves)

Fuente: Instagram Miss Ofertas (Vero Menditto)

En pocas palabras

  • Ahorro en combustibles: se detallan promociones vigentes en YPF, Shell y Gulf para septiembre con diversos medios de pago.
  • Promociones YPF: descuentos variables según banco, cartera y día de la semana, con topes de reintegro.
  • Ofertas Shell y Gulf: disponibles promociones específicas para cada estación, aplicables con diferentes tarjetas y en días puntuales.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar