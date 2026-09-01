Ahorro en combustible: estos son los principales descuentos en YPF, Shell y Gulf para septiembre

Con el inicio de un nuevo mes, se renuevan las promociones en las estaciones de servicio. En este sentido, a continuación sabrás cuáles son los principales descuentos en combustibles cargando en YPF, Shell y Gulf. Pagando con medios como Mercado Pago o tarjetas bancarias, podrás lograr un ahorro importante en septiembre.
Cómo ahorrar cargando combustible en YPF durante septiembre: las principales promociones y descuentos
- Galicia: 10% de descuento por cuenta por mes con un tope de $10.000 pagando con tarjeta Mastercard o MODO (sólo el 10/09); 15% de descuento por cuenta por mes con un tope de $15.000, exclusivo Cartera Eminent, pagando con tarjeta Mastercard o MODO (sólo el 10/09); y 10% de descuento por cuenta por mes con un tope de $5.000, exclusivo Extra Cuenta Sueldo) pagando con tarjeta Mastercard o MODO (sólo el 10/09)
- Banco Ciudad: 10% de descuento por cuenta por mes con un tope de $10.000 pagando con tarjeta Mastercard, VISA o MODO (sólo los domingos)
- Banco Nación: 20% de descuento por cuenta por mes con un tope de $10.000 pagando con tarjeta Mastercard, VISA o MODO (sólo los viernes)
- Macro: 20% de descuento por cuenta por mes con un tope de $15.000 pagando con tarjeta VISA + MODO (sólo los miércoles); y 30% de descuento por cuenta por mes con un tope de $20.000, exclusivo Cartera Selecta, pagando con tarjeta VISA o MODO (sólo los miércoles)
- Banco Comafi: 20% de descuento por cuenta por semana con un tope de $6.000 y $10.000 pagando con tarjeta VISA, Mastercard o MODO (sólo los sábados)
- Banco ICBC: 15% de descuento con un tope de $15.000 por cuenta por mes, exclusivo Cuenta Sueldo, pagando con tarjeta VISA o Mastercard (sólo los martes)
- Banco Hipotecario: 15% de descuento con un tope de $8.000 por cuenta por mes, exclusivo Buho One, pagando con tarjeta VISA, Cabal o MODO (sólo los martes)
- Banco Credicoop: 15% de descuento con un tope de $4.500 por cuenta por semana, pagando con tarjeta VISA o Cabal + MODO (sólo viernes); 20% de descuento con un tope de $6.000 por cuenta por semana, exclusivo Cuenta Sueldo, pagando con tarjeta VISA, Cabal o MODO (sólo viernes)
- Brubank: 10% de descuento con tope de $2.000 por cuenta por semana pagando con VISA (solo los lunes); 10% de descuento con tope de $4.000 por cuenta por semana exclusivo PlanPlus, pagando con VISA a través de la app YPF (solo los lunes); y 10% de descuento con tope de $6.000 por cuenta por semana exclusivo Cartera Ultra, pagando con VISA a través de la app YPF(solo los lunes)
- Santander: 10% de descuento por cuenta por mes con un tope de $5.000, exclusivo Santander Sorpresa pagando con tarjeta VISA a través de la app YPF (solo los jueves).
Cómo ahorrar cargando combustible en Shell durante septiembre: las principales promociones y descuentos
- Banco Nación: 25% de descuento por cuenta por mes con un tope de $13.000 pagando con tarjeta Mastercard, VISA o MODO (sólo los viernes)
- Banco Ciudad: 10% de descuento por cuenta por mes con un tope de $10.000 pagando con tarjeta Mastercard, VISA o MODO (sólo los domingos)
- Banco Comafi: 20% de descuento por cuenta por semana con un tope de $6.000 y $10.000 pagando con tarjeta VISA, Mastercard o MODO (sólo los domingos)
- Galicia: 10% de descuento por cuenta por mes con un tope de $10.000 pagando con tarjeta Mastercard o MODO (sólo el 10/09); 15% de descuento por cuenta por mes con un tope de $15.000, exclusivo Cartera Eminent, pagando con tarjeta Mastercard o MODO (sólo el 10/09); y 10% de descuento por cuenta por mes con un tope de $5.000, exclusivo Extra Cuenta Sueldo) pagando con tarjeta Mastercard o MODO (sólo el 10/09)
- Supervielle: 10% de descuento por cuenta por mes con tope de $10.000 pagando con QR con tarjetas VISA, Mastarcard o MODO (sólo los domingos)
- Ripio: 10% de descuento con tope de $5.000 por cuenta por mes pagando con tarjeta Ripio en la app de Shell (sólo los miércoles)
Cómo ahorrar cargando combustible en Gulf durante septiembre: las principales promociones y descuentos
- Banco Nación: 20% de descuento con tope de $10.000 por cuenta por mes, pagando con VISA, Mastercard o MODO (sólo los viernes)
- Naranja X: 10% de descuento con tope de $3.000 por cuenta por transacción, pagando con tarjeta de crédito (sólo los sábados y domingos)
- Mercado Pago: 10% de descuento con tope de $7.000 pesos por cuenta por mes con un mínimo de compra de $40.000 (sólo martes y jueves)
Fuente: Instagram Miss Ofertas (Vero Menditto)
En pocas palabras
- Ahorro en combustibles: se detallan promociones vigentes en YPF, Shell y Gulf para septiembre con diversos medios de pago.
- Promociones YPF: descuentos variables según banco, cartera y día de la semana, con topes de reintegro.
- Ofertas Shell y Gulf: disponibles promociones específicas para cada estación, aplicables con diferentes tarjetas y en días puntuales.
Resumen generado por Thinkindot AI