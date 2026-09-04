Una YPF mendocina se ubicó entre las mejores de Cuyo y Patagonia y va por un nuevo hito

El dato cobra mayor dimensión al observar su recorrido: en sus primeros 10 trimestres de evaluación, la estación fue premiada en 8 oportunidades. La continuidad de esos resultados refleja el cumplimiento y la superación de los indicadores y objetivos establecidos por YPF.

Ubicada sobre la avenida Champagnat, la estación fue desarrollada bajo el formato Imagen 2020 y combina infraestructura, tecnología y servicios integrales. Además, presenta un diferencial dentro de la Ciudad de Mendoza: es la única estación que cuenta con un surtidor eléctrico autorizado e instalado, acompañando el avance de la movilidad eléctrica.