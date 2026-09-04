Con apenas 2 años de operación, YPF Avenida Champagnat logró posicionarse entre las estaciones más destacadas de Cuyo y Patagonia. La unidad de negocio de Dalvian S.A. recibió el Premio Plata de +YPF 2025, tras competir en una evaluación regional que alcanzó a 172 estaciones de servicio.
Una YPF mendocina se ubicó entre las mejores de Cuyo y Patagonia y va por un nuevo hito
YPF Avenida Champagnat obtuvo el Premio Plata de +YPF 2025 entre 172 estaciones evaluadas. En apenas dos años logró ocho reconocimientos en diez trimestres y ahora analiza convertirse en la primera YPF Black de Mendoza
El dato cobra mayor dimensión al observar su recorrido: en sus primeros 10 trimestres de evaluación, la estación fue premiada en 8 oportunidades. La continuidad de esos resultados refleja el cumplimiento y la superación de los indicadores y objetivos establecidos por YPF.
Ubicada sobre la avenida Champagnat, la estación fue desarrollada bajo el formato Imagen 2020 y combina infraestructura, tecnología y servicios integrales. Además, presenta un diferencial dentro de la Ciudad de Mendoza: es la única estación que cuenta con un surtidor eléctrico autorizado e instalado, acompañando el avance de la movilidad eléctrica.
Pero el próximo paso podría elevar aún más su posicionamiento. Los directivos se encuentran evaluando una propuesta de YPF para transformar Avenida Champagnat en la primera estación YPF Black de Mendoza.
Desde Dalvian S.A. destacan que el reconocimiento es resultado del trabajo sostenido de todo el equipo de la estación, junto con la gestión de Leonardo Arce, gerente de Estaciones de Servicio de YPF, y Andrés Isaguirre, director de Administración y Finanzas de Dalvian S.A.
El Premio Plata consolida así una evolución acelerada: una estación joven que, en solo 2 años, consiguió destacarse entre 172 competidores regionales, sumar 8 premios en 10 trimestres y proyectar una nueva etapa de crecimiento e innovación.
En pocas palabras
- YPF Avenida Champagnat: obtuvo el Premio Plata de +YPF 2025 entre 172 estaciones de servicio del país.
- Reconocimiento sostenido: logró 8 premios en sus primeros 10 trimestres de operación.
- Posible hito: evalúa convertirse en la primera YPF Black de Mendoza.