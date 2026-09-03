La tercera rueda cambiaria de septiembre se fue con una tendencia mayoritaria a la baja de las cotizaciones, salvo el dólar blue. El paralelo fue el único que finalizó la jornada del jueves 3 en alza para cerrar a $1.545, mientras el dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista volvió a caer junto a los financieros.
En una rueda con tendencia mayoritaria a la baja, sólo el dólar blue cerró con aumento
El dólar en el Banco Nación perdió $5 y cerró a $1.530. El blue escaló 0,32% y llegó a $1.545. Qué pasó con el mayorista y los financieros
Fue un escenario dispar, en el que el dólar minorista perdió $5 (-0,33%) para situarse en $1.530 en la pizarra del Banco Nación. Hubo similitud con otros bancos a excepción de algunos de los provinciales que alcanzaron los $1.540.
El segmento informal fue el único ámbito que cerró en terreno positivo. Después de dos ruedas consecutivas en caída, el dólar blue avanzó $5 durante la jornada (+0,32%) y cerró a $1.545 para la venta en las cuevas de la City. Con este incremento, a contramano del miércoles el billete marginal amplió la brecha frente a la cotización oficial a $10.
El retroceso no fue suficiente para empujar al dólar tarjeta, que no alcanzó a perforar los $2.000 para la venta. Con el recargo de 30% incluido, todavía lo mantiene como el precio más alto de la plaza.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
Las opciones financieras también cotizaron a la baja, aunque en el dólar Contado con Liquidación (CCL) la variación fue algo mayor. La divisa usada por las empresas para girar sus dividendos al exterior cayó 0,30% y terminó vendiéndose a $1.589, aunque pese al retroceso sigue siendo la cotización más alta entre los financieros.
Por su parte, el dólar MEP mostró un retroceso diario del 0,22% que lo situó en $1.529 a la venta.
También en la plaza mayorista la divisa perdió terreno. El dólar que monitorea el Banco Central cerró a $1.508, lo que significa una caída de 0,20% respecto al cierre previo pero todavía lejos de las bandas cambiarias de intervención, y manteniéndose ajustado a la pauta de regulación del mercado oficial.
En tal sentido, el BCRA fijó un piso de $738,25. El techo o banda máxima quedó este jueves llegó a $1.883,83, con poco movimiento en cuanto a compra de reservas que siguen por arriba de los $50.200 millones desde el último día de agosto.
En pocas palabras
- Dólar blue: el único que cerró en alza ($1.545), un aumento del 0,32%.
- Dólar oficial: cayó $5 para finalizar en $1.530 en el Banco Nación.
- Mercado financiero: el CCL bajó 0,30% a $1.589 y el MEP 0,22% a $1.529.