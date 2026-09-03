En una rueda con tendencia mayoritaria a la baja, sólo el dólar blue cerró con aumento

Una buena para quienes pagan consumos en el exterior o plataformas: el dólar tarjeta bajó y cerró a $2.000.

El retroceso no fue suficiente para empujar al dólar tarjeta, que no alcanzó a perforar los $2.000 para la venta. Con el recargo de 30% incluido, todavía lo mantiene como el precio más alto de la plaza.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Las opciones financieras también cotizaron a la baja, aunque en el dólar Contado con Liquidación (CCL) la variación fue algo mayor. La divisa usada por las empresas para girar sus dividendos al exterior cayó 0,30% y terminó vendiéndose a $1.589, aunque pese al retroceso sigue siendo la cotización más alta entre los financieros.

Por su parte, el dólar MEP mostró un retroceso diario del 0,22% que lo situó en $1.529 a la venta.

También en la plaza mayorista la divisa perdió terreno. El dólar que monitorea el Banco Central cerró a $1.508, lo que significa una caída de 0,20% respecto al cierre previo pero todavía lejos de las bandas cambiarias de intervención, y manteniéndose ajustado a la pauta de regulación del mercado oficial.

En tal sentido, el BCRA fijó un piso de $738,25. El techo o banda máxima quedó este jueves llegó a $1.883,83, con poco movimiento en cuanto a compra de reservas que siguen por arriba de los $50.200 millones desde el último día de agosto.