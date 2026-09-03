Adiós Musimundo: la Justicia rechazó el concurso de acreedores y decretó la quiebra de la cadena

CARSA también había presentado a la Justicia un plan de reestructuración, para limitarse a cobrar las cuotas de los electrodomésticos

Dicho programa de ajuste integral había sido aprobado por el directorio el 26 de agosto. El juez Lavenas decidió que la sindicatura interviniente se encargue de finiquitar el proceso de liquidación que conlleva la quiebra, corolario de un proceso que avanzó luego de la ruptura de la alianza que CARSA tenía con Megatone, luego convertida en On City.

Por qué el rechazo del concurso aceleró la quiebra

El escenario operativo de la dueña de Musimundo empeoró tras el cierre masivo de locales comerciales. Y se agravó con las frustradas negociaciones para la transferencia de 45 sucursales, una operación de venta que el directorio consideraba clave para mantener la cadena a flote financieramente.

CARSA había solicitado la apertura de su segundo concurso preventivo en julio pasado, en medio de una crisis generada por un pasivo declarado de $63.503 millones. De ese total, $1.593,4 millones corresponden a cheques rechazados.

"El magistrado consideró configurados hechos reveladores del estado de cesación de pagos en los términos del artículo 79 de la ley de concursos y quiebras. Y estimó inviable continuar con el concurso preventivo", informó Elisa Domínguez, responsable de Relaciones con el Mercado de CARSA.

Ratificada la sindicatura al frente del concurso, la Justicia chaqueña también confirmó el cronograma. Por lo pronto, hasta el 6 de noviembre los interesados podrán presentar sus pedidos de verificación de créditos (comerciales y laborales), aunque el proceso no terminará de completarse antes de junio del año que viene.