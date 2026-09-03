Adiós Musimundo: la Justicia rechazó el concurso de acreedores y decretó la quiebra de la cadena

La justicia decretó la quiebra de la firma CARSA S.A., propietaria de la cadena Musimundo, que deja de existir como tal después de 48 años de vida. La firma, que atravesaba una crisis financiera prolongada, había superado un concurso de acreedores e intento abrir otro que fue rechazado.
Así lo dispuso el juez a cargo de la causa, Fernando Lavenas, del Juzgado Civil y Comercial de Resistencia, Chaco, donde la cadena tiene su domicilio legal. a través de un decreto. El magistrado resolvió dejar sin efecto la resolución del 17 de julio de 2026 que había dispuesto la apertura del concurso preventivo de la entidad.
La histórica compañía nacida en Chaco en 1978 enfrentará ahora el proceso bajo la nueva carátula judicial denominada “CARSA S.A. s/ Quiebra”, en el marco del expediente N° 9007/2026-1-C. Antes, había presentado un plan de reducción de su estructura sólo a cobranzas e intentó sin éxito una venta de sus 45 sucursales y activos.
Dicho programa de ajuste integral había sido aprobado por el directorio el 26 de agosto. El juez Lavenas decidió que la sindicatura interviniente se encargue de finiquitar el proceso de liquidación que conlleva la quiebra, corolario de un proceso que avanzó luego de la ruptura de la alianza que CARSA tenía con Megatone, luego convertida en On City.
Por qué el rechazo del concurso aceleró la quiebra
El escenario operativo de la dueña de Musimundo empeoró tras el cierre masivo de locales comerciales. Y se agravó con las frustradas negociaciones para la transferencia de 45 sucursales, una operación de venta que el directorio consideraba clave para mantener la cadena a flote financieramente.
CARSA había solicitado la apertura de su segundo concurso preventivo en julio pasado, en medio de una crisis generada por un pasivo declarado de $63.503 millones. De ese total, $1.593,4 millones corresponden a cheques rechazados.
"El magistrado consideró configurados hechos reveladores del estado de cesación de pagos en los términos del artículo 79 de la ley de concursos y quiebras. Y estimó inviable continuar con el concurso preventivo", informó Elisa Domínguez, responsable de Relaciones con el Mercado de CARSA.
Ratificada la sindicatura al frente del concurso, la Justicia chaqueña también confirmó el cronograma. Por lo pronto, hasta el 6 de noviembre los interesados podrán presentar sus pedidos de verificación de créditos (comerciales y laborales), aunque el proceso no terminará de completarse antes de junio del año que viene.
En pocas palabras
- Musimundo en quiebra: la Justicia decretó la quiebra de CARSA S.A., propietaria de la cadena, tras 48 años de operaciones.
- Rechazo del concurso: se rechazó la apertura del segundo concurso preventivo solicitado en julio, por un pasivo declarado de $63.503 millones.
- Cesación de pagos: el juez consideró configurada la cesación de pagos, haciendo inviable continuar con el concurso preventivo.