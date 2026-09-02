Procesaron al dueño de Manaos por una presunta evasión tributaria y le embargaron $250 millones

El préstamo que quedó bajo la lupa

A pesar de la medida judicial, la empresa aseguró que el embargo no afecta su funcionamiento habitual ni la producción de las gaseosas.

El conflicto se concentra en una operación registrada el 31 de julio de 2020. Refres Now declaró haber recibido en efectivo un préstamo por $400 millones, pero ARCA consideró que ese pasivo era simulado y que había sido utilizado para reducir la carga tributaria de la compañía.

A partir de esa observación, el organismo determinó un incremento patrimonial no justificado y calculó que el impuesto omitido rondaba los $132 millones.

Con esos elementos, la investigación llegó al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N° 3, que resolvió procesar a Canido y a Refres Now por evasión tributaria simple.

Qué dice la defensa del dueño de Manaos sobre el dinero

La defensa del empresario apeló la resolución ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín el 7 de julio de 2026. Su principal argumento apunta al origen del dinero cuestionado por ARCA.

Según la explicación de la empresa, los $400 millones correspondieron a un préstamo en efectivo realizado por un tercero, Lorenzo Pizzo. Canido rechazó que se haya tratado de una operación ficticia y cuestionó la actuación del organismo recaudador.

El empresario también afirmó que no mantiene una deuda con el fisco y sostuvo que el uso de efectivo es una práctica habitual dentro de la cadena comercial del sector. En ese contexto, calificó la actuación de ARCA como una "persecución".

La empresa asegura que la deuda fue saldada

Desde Refres Now señalaron además que las obligaciones determinadas por ARCA quedaron regularizadas mediante pagos que, en total, estuvieron entre los $600 millones y $700 millones.

Esos desembolsos incluyen determinaciones correspondientes a los períodos 2018 y 2020. La compañía, sin embargo, mantiene la discusión sobre esas obligaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación.

Al mismo tiempo, algunos de los otros planteos formulados durante la investigación no avanzaron por la vía penal. Los relacionados con el período 2018 y con determinados impuestos internos e IVA de 2020 fueron considerados prescriptos o quedaron fuera del ámbito penal por no alcanzar los montos mínimos establecidos por la legislación tributaria aplicable.

El embargo no afecta la producción de Manaos

A pesar de la medida judicial, la empresa aseguró que el embargo no afecta su funcionamiento habitual.

La planta ubicada en Virrey del Pino mantiene la producción, las ventas y el pago de salarios con normalidad. Allí trabajan alrededor de 700 empleados en relación de dependencia, según informó la compañía.

La resolución judicial, de todos modos, puede ser revisada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín a partir de la apelación presentada por la defensa.