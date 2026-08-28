Murió un policía de un disparo y demoraron a su pareja: la Justicia investiga qué ocurrió

El hecho ocurrió en la zona de Belgrano y Tucumán y, según las primeras informaciones, el arma involucrada sería una pistola reglamentaria perteneciente a su pareja, quien también se desempeña como agente policial. La Fiscalía intervino para determinar cómo se produjo la muerte y qué ocurrió dentro de la vivienda.
El arma que quedó bajo investigación
El caso generó conmoción dentro de la fuerza policial y quedó bajo investigación judicial. De acuerdo con las primeras versiones difundidas sobre el caso, el arma no habría pertenecido al agente fallecido, sino a su pareja. Este dato forma parte de las líneas que analiza la Justicia y deberá ser corroborado mediante las pericias correspondientes.
La pareja del policía fue demorada preventivamente y quedó a disposición de la Justicia para prestar declaración en el marco de la investigación. La medida busca esclarecer qué sucedió antes y durante el momento en que se produjo el disparo, además de determinar las circunstancias en las que el arma llegó a ser utilizada.
Qué busca determinar la Justicia
Ahora, los investigadores deberán esperar los resultados de las pericias y de la autopsia para establecer con precisión la mecánica de la muerte. También se analizarán las evidencias obtenidas en el lugar y los testimonios que puedan aportar información sobre los momentos previos al episodio.
Por el momento, la Justicia mantiene abierta la investigación y evita cerrar una hipótesis sobre lo ocurrido. Aunque trascendió la posibilidad de que se tratara de una decisión personal, esa versión todavía debe ser confirmada por las pruebas. El cuerpo del agente fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia de rigor.
En pocas palabras
- Policía fallecido: Un efectivo de la Policía de Catamarca murió de un disparo en la Capital provincial.
- Investigación en curso: La Justicia investiga las circunstancias del hecho, incluyendo el arma reglamentaria de la pareja del fallecido.
- Demora preventiva: La pareja del policía, también agente, fue demorada para prestar declaración y esclarecer lo sucedido.