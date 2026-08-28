Murió un policía de un disparo y demoraron a su pareja: la Justicia investiga qué ocurrió

La pareja del policía fue demorada preventivamente y quedó a disposición de la Justicia para prestar declaración en el marco de la investigación. La medida busca esclarecer qué sucedió antes y durante el momento en que se produjo el disparo, además de determinar las circunstancias en las que el arma llegó a ser utilizada.

Qué busca determinar la Justicia

Ahora, los investigadores deberán esperar los resultados de las pericias y de la autopsia para establecer con precisión la mecánica de la muerte. También se analizarán las evidencias obtenidas en el lugar y los testimonios que puedan aportar información sobre los momentos previos al episodio.

Por el momento, la Justicia mantiene abierta la investigación y evita cerrar una hipótesis sobre lo ocurrido. Aunque trascendió la posibilidad de que se tratara de una decisión personal, esa versión todavía debe ser confirmada por las pruebas. El cuerpo del agente fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia de rigor.