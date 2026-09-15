A los 18 años, convirtió su afición por LEGO en una empresa y ya factura más de US$400.000 al año

A los 13 años empezó a vender juguetes que ya no utilizaba y, poco después, descubrió que las piezas y figuras de LEGO tenían un mercado mucho más grande del que imaginaba. A los 15 años, según contó a medios británicos, comenzó a comprar grandes lotes para venderlos por separado.
Tiene 18 años y convirtió LEGO en un negocio de US$400.000 al año: empezó vendiendo sus propios juguetes
El modelo de negocio fue creciendo hasta convertirse en JTB Collectables, una empresa que funciona principalmente a través de eBay. Bell compra grandes cantidades de LEGO, especialmente figuras y colecciones de Star Wars, y luego las vende a coleccionistas y otros revendedores.
El salto fue importante. Durante el último ejercicio fiscal, el negocio alcanzó ingresos de alrededor de £300.000, equivalentes a más de US$400.000. Después de descontar los gastos de compra de mercadería, envíos y servicios profesionales, Bell obtuvo cerca de £53.000 de beneficio, unos US$68.000.
El joven de 18 años que convirtió LEGO en un negocio millonario: factura más de US$400.000 al año
Uno de los episodios que mejor refleja el tamaño de esta empresa que alcanzó su emprendimiento ocurrió recientemente. Bell puso a la venta un lote de aproximadamente 95 kilos de figuras LEGO de Star Wars. La subasta recibió 65 ofertas y terminó en alrededor de £22.428, más de US$30.000.
Actualmente, el joven llega a mover cerca de 100 kilos de LEGO por mes. Parte de sus compradores son grandes coleccionistas, mientras que otros adquieren los lotes para vender las figuras individualmente y obtener un margen.
El crecimiento también cambió la forma en que Bell administra su actividad. A los 16 años comenzó a trabajar con un contador y su padre lo ayuda con tareas como el embalaje y la administración. Sin embargo, el joven sostiene que el negocio continúa siendo principalmente suyo.
Pese a los resultados, Bell no planea dedicarse exclusivamente a la compraventa de LEGO. Su objetivo es estudiar Historia en la universidad y mantener el emprendimiento como una fuente de ingresos paralela. Parte del dinero que obtiene lo guarda pensando en futuras inversiones y en la compra de su primera vivienda.
En pocas palabras
- Negocio de LEGO: Un joven de 18 años convirtió su afición por LEGO en una empresa que factura más de US$400.000 anuales.
- Origen del emprendimiento: Comenzó vendiendo juguetes que ya no utilizaba a los 13 años, descubriendo luego el nicho de las piezas de LEGO.
- Crecimiento y planes: La empresa funciona en eBay, y pese al éxito, planea estudiar Historia y mantener el negocio como ingreso paralelo.