A los 18 años, convirtió su afición por LEGO en una empresa y ya factura más de US$400.000 al año

El salto fue importante. Durante el último ejercicio fiscal, el negocio alcanzó ingresos de alrededor de £300.000, equivalentes a más de US$400.000. Después de descontar los gastos de compra de mercadería, envíos y servicios profesionales, Bell obtuvo cerca de £53.000 de beneficio, unos US$68.000.

El joven de 18 años que convirtió LEGO en un negocio millonario: factura más de US$400.000 al año

Uno de los episodios que mejor refleja el tamaño de esta empresa que alcanzó su emprendimiento ocurrió recientemente. Bell puso a la venta un lote de aproximadamente 95 kilos de figuras LEGO de Star Wars. La subasta recibió 65 ofertas y terminó en alrededor de £22.428, más de US$30.000.

Actualmente, el joven llega a mover cerca de 100 kilos de LEGO por mes. Parte de sus compradores son grandes coleccionistas, mientras que otros adquieren los lotes para vender las figuras individualmente y obtener un margen.

El crecimiento también cambió la forma en que Bell administra su actividad. A los 16 años comenzó a trabajar con un contador y su padre lo ayuda con tareas como el embalaje y la administración. Sin embargo, el joven sostiene que el negocio continúa siendo principalmente suyo.

Pese a los resultados, Bell no planea dedicarse exclusivamente a la compraventa de LEGO. Su objetivo es estudiar Historia en la universidad y mantener el emprendimiento como una fuente de ingresos paralela. Parte del dinero que obtiene lo guarda pensando en futuras inversiones y en la compra de su primera vivienda.