Después de 20 años, cierra una histórica fábrica de calzado y deja a 150 trabajadores sin empleo

Durante sus años de mayor actividad, la planta fue uno de los grandes emblemas industriales de Misiones. En su mejor momento, llegó a contar con más de 1.500 trabajadores y alcanzó una producción cercana a los 22.000 pares de zapatillas por día. Sin embargo, durante el último año el escenario cambió de manera drástica. La empresa sufrió la cancelación de contratos con importantes marcas internacionales, entre ellas Under Armour, lo que provocó una fuerte caída en el volumen de trabajo y complicó la continuidad de la operación en la provincia.

Por qué cierra la fábrica

Desde la dirección de la compañía señalaron que la principal razón detrás de la decisión fue el desplome de los pedidos. Según explicaron, los volúmenes previstos para el segundo semestre registraron una caída del 80%, una reducción que volvió inviable sostener la estructura de costos de la planta.

Entre los principales factores que explican el cierre aparecen la menor demanda del mercado interno y el aumento de las importaciones de calzado terminado. Esta combinación redujo la necesidad de que las grandes marcas encargaran el ensamblado de sus productos a fábricas locales.

A esto se sumó una reorganización de las operaciones dentro de la región. La compañía comenzó a redirigir parte de sus inversiones hacia mercados con menores costos operativos y beneficios fiscales, entre ellos Paraguay, donde reforzó sus instalaciones bajo el régimen de maquila.

A diferencia de otros cierres industriales en los que las máquinas y demás activos son vendidos o rematados, en este caso el equipamiento permanecerá dentro del predio. Según explicaron desde el entorno gremial, la decisión responde a la posibilidad de que la planta pueda ser reactivada si las condiciones del mercado argentino vuelven a resultar favorables en el futuro.