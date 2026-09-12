Durante décadas, algunas fábricas se convirtieron en verdaderos motores de las economías locales. Generaron empleo, impulsaron a otras industrias y llegaron a producir miles de unidades por día. Pero cuando el mercado cambia, incluso las plantas más importantes pueden quedar al límite.
Después de 20 años, cierra una histórica fábrica de calzado y deja a 150 trabajadores sin empleo
La provincia de Misiones se prepara para el cierre de una emblemática fábrica de calzado, que reducirá progresivamente su actividad hasta la tercera semana del mes, afectando a 150 empleados.
Eso es lo que ocurre ahora en Misiones, donde una histórica fábrica de calzado anunció el cierre definitivo después de más de dos décadas de actividad y dejará a 150 trabajadores sin empleo.
La fábrica de zapatillas que llegó a producir 22.000 pares por día y ahora cierra para siempre
Se trata del Grupo Dass, una empresa con una larga trayectoria en la provincia y que durante años tuvo un papel central en la producción de calzado deportivo. La compañía confirmó el cierre de su planta de ensamblado y fabricación. En una primera etapa, la actividad comenzará a reducirse de manera progresiva para completar los pedidos que todavía están pendientes. Según lo informado por la empresa, la fecha límite para finalizar las operaciones quedó establecida para la tercera semana del mes.
Durante sus años de mayor actividad, la planta fue uno de los grandes emblemas industriales de Misiones. En su mejor momento, llegó a contar con más de 1.500 trabajadores y alcanzó una producción cercana a los 22.000 pares de zapatillas por día. Sin embargo, durante el último año el escenario cambió de manera drástica. La empresa sufrió la cancelación de contratos con importantes marcas internacionales, entre ellas Under Armour, lo que provocó una fuerte caída en el volumen de trabajo y complicó la continuidad de la operación en la provincia.
Por qué cierra la fábrica
Desde la dirección de la compañía señalaron que la principal razón detrás de la decisión fue el desplome de los pedidos. Según explicaron, los volúmenes previstos para el segundo semestre registraron una caída del 80%, una reducción que volvió inviable sostener la estructura de costos de la planta.
Entre los principales factores que explican el cierre aparecen la menor demanda del mercado interno y el aumento de las importaciones de calzado terminado. Esta combinación redujo la necesidad de que las grandes marcas encargaran el ensamblado de sus productos a fábricas locales.
A esto se sumó una reorganización de las operaciones dentro de la región. La compañía comenzó a redirigir parte de sus inversiones hacia mercados con menores costos operativos y beneficios fiscales, entre ellos Paraguay, donde reforzó sus instalaciones bajo el régimen de maquila.
A diferencia de otros cierres industriales en los que las máquinas y demás activos son vendidos o rematados, en este caso el equipamiento permanecerá dentro del predio. Según explicaron desde el entorno gremial, la decisión responde a la posibilidad de que la planta pueda ser reactivada si las condiciones del mercado argentino vuelven a resultar favorables en el futuro.
En pocas palabras
- Cierre histórico: Una fábrica de calzado de Misiones cesará sus actividades tras 20 años, afectando a 150 empleados.
- Causas del cierre: La empresa Grupo Dass aduce cancelación de contratos y caída del 80% en pedidos.
- Futuro incierto: La planta podría reactivarse si mejoran las condiciones del mercado argentino.