La fábrica de salsa de tomate que trabaja 2 meses al año y es un éxito mundial: pasó de facturar €14 millones a €777 millones

Para conservar el sabor, la textura y el color natural del tomate fresco, el tiempo entre la cosecha en el campo y el primer procesamiento debe ser inferior a 24 horas. Durante esos 70 días se produce alrededor del 75% del producto final de la compañía. De esta manera, Mutti evita depender de pastas de tomate congeladas o conservadas artificialmente que luego deben ser diluidas para elaborar sus productos. Este modelo de producción se convirtió en uno de los pilares que le permitieron posicionarse en el segmento premium del mercado internacional.

Una fábrica con una eficiencia descomunal

Durante la temporada alta, la fábrica puede recibir hasta 200 camiones por día, cargados con toneladas de tomates recién cosechados. Antes de ingresar a la línea de producción, cada carga pasa por un escáner equipado con inteligencia artificial, capaz de analizar diferentes características de la materia prima, como el nivel de azúcar, la acidez, el color y la presencia de posibles imperfecciones.

A partir de esos parámetros, el sistema clasifica los tomates según diferentes categorías de calidad, que van desde niveles normales hasta la máxima clasificación, denominada platino. La compañía también busca incentivar a los productores que cumplen con sus exigentes estándares. Para ello, puede pagar a los agricultores locales hasta un 10% por encima del precio de mercado, mediante un sistema de bonificaciones y penalizaciones comerciales vinculado a la calidad de la cosecha.

El resultado de este modelo también se refleja en sus números. En apenas tres décadas, la compañía pasó de facturar 14 millones de euros en 1994 a alcanzar los 777 millones de euros.