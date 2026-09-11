La fábrica de salsa de tomate que trabaja 2 meses al año y es un éxito mundial: pasó de facturar €14 millones a €777 millones

Cuando se habla de rendimiento, muchas veces se lo relaciona con trabajar durante largas horas y mantener una producción constante durante todo el año. Sin embargo, una histórica fábrica italiana demuestra que también es posible alcanzar resultados extraordinarios concentrando el trabajo en un período muy específico.
Para esta fábrica clave no está en producir durante más tiempo, sino en trabajar de manera eficiente y precisa. Se trata de Mutti, una de las compañías de alimentos más reconocidas de Italia, que logró construir un negocio de alcance global a partir de un modelo de producción extremadamente concentrado.
La fábrica de tomate que trabaja solo 70 días al año y factura 777 millones de euros
Ubicada en Montechiarugolo, cerca de Parma, la empresa concentra gran parte de su actividad durante un período que internamente denominan los "70 días de fuego". Se trata de poco más de dos meses, generalmente entre julio y septiembre, en los que la planta trabaja contrarreloj durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. El secreto de esta fábrica no consiste simplemente en procesar grandes cantidades de tomates, sino en hacerlo lo más rápido posible.
Para conservar el sabor, la textura y el color natural del tomate fresco, el tiempo entre la cosecha en el campo y el primer procesamiento debe ser inferior a 24 horas. Durante esos 70 días se produce alrededor del 75% del producto final de la compañía. De esta manera, Mutti evita depender de pastas de tomate congeladas o conservadas artificialmente que luego deben ser diluidas para elaborar sus productos. Este modelo de producción se convirtió en uno de los pilares que le permitieron posicionarse en el segmento premium del mercado internacional.
Una fábrica con una eficiencia descomunal
Durante la temporada alta, la fábrica puede recibir hasta 200 camiones por día, cargados con toneladas de tomates recién cosechados. Antes de ingresar a la línea de producción, cada carga pasa por un escáner equipado con inteligencia artificial, capaz de analizar diferentes características de la materia prima, como el nivel de azúcar, la acidez, el color y la presencia de posibles imperfecciones.
A partir de esos parámetros, el sistema clasifica los tomates según diferentes categorías de calidad, que van desde niveles normales hasta la máxima clasificación, denominada platino. La compañía también busca incentivar a los productores que cumplen con sus exigentes estándares. Para ello, puede pagar a los agricultores locales hasta un 10% por encima del precio de mercado, mediante un sistema de bonificaciones y penalizaciones comerciales vinculado a la calidad de la cosecha.
El resultado de este modelo también se refleja en sus números. En apenas tres décadas, la compañía pasó de facturar 14 millones de euros en 1994 a alcanzar los 777 millones de euros.
En pocas palabras
- Producción eficiente: La fábrica italiana Mutti optimiza su facturación anual enfocándose en dos meses de alta intensidad.
- Innovación tecnológica: Utilizan IA para clasificar tomates, garantizando calidad premium y mejorando la relación con productores.
- Crecimiento exponencial: La compañía incrementó su facturación de €14 millones a €777 millones en tres décadas gracias a su modelo productivo.