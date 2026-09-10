Toyota compró autos de Ford y Chevrolet, los desarmó y creó su primer modelo: hoy es el mayor fabricante de automóviles del mundo

En 1929, la familia Toyoda vendió los derechos de la patente a una empresa británica y utilizó parte de ese dinero para financiar el desarrollo de una división dedicada a la fabricación de automóviles. La compañía original, Toyoda Automatic Loom Works, había sido fundada por Sakichi Toyoda en 1926. Sin embargo, fue su hijo mayor, Kiichiro Toyoda, quien llevó a la familia hacia la industria automotriz y creó el departamento de automóviles que posteriormente se convertiría en Toyota Motor Company.

El primer automóvil de Toyota

Cuando Kiichiro se propuso desarrollar el primer automóvil de pasajeros de la compañía, no contaba con la experiencia de un gran fabricante de vehículos. Tampoco tenía las herramientas avanzadas ni la infraestructura que utilizaban las grandes empresas estadounidenses. Para acelerar el proceso, el equipo de Kiichiro estudió en detalle algunos de los automóviles estadounidenses más avanzados de la época.

Compraron vehículos de fabricantes como Ford y Chevrolet, los desmontaron y analizaron sus motores, sistemas mecánicos y componentes para comprender cómo estaban construidos y utilizar ese conocimiento en el desarrollo de un vehículo propio. El trabajo exigía medir prácticamente cada pieza. Sin las herramientas digitales actuales, los ingenieros utilizaban instrumentos de precisión como calibradores y micrómetros para determinar las dimensiones de los componentes y elaborar sus propios planos y especificaciones.

Pero reproducir el diseño de un motor era solo el comienzo. El verdadero desafío era conseguir que funcionara de manera confiable y soportara el calor, la presión y el desgaste propios de un automóvil. Kiichiro Toyoda no quería limitarse a copiar los modelos estadounidenses, buscaba adaptar la tecnología a las condiciones de Japón y desarrollar un vehículo que pudiera competir con ellos.

El resultado llegó en 1936, cuando Toyota presentó el Toyota AA, su primer automóvil de pasajeros producido en serie. El modelo contaba con un motor de seis cilindros y tracción trasera y mostraba una clara influencia del diseño del Chrysler Airflow, aunque incorporaba modificaciones pensadas para el mercado japonés.

Solo se fabricaron 1.404 unidades del Toyota AA, pero aquel automóvil marcó un antes y un después para la compañía. Lo que había comenzado con la fabricación de telares automáticos terminó convirtiéndose en uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo.