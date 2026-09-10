"Extrañaba a mis compañeros": un hombre ganó la lotería y decidió volver a trabajar en un local de comida

Junto a su pareja de 29 años, trabajaban en este restaurante de comida rápida en Pontprennau, Cardiff. Ambos tomaron la decisión de renunciar al trabajo y disfrutar de la vida con su hija (de 3 años en aquel entonces) y su infancia. Sin embargo, todo cambió un día.

Luke junto a su esposa con el ticket de lotería.

Luego de que la pareja compró una casa por 292.100 euros, se casaron y desconectaron su vida cotidiana con unas vacaciones, el hombre tomó una drástica decisión que llevó a que sus amigos creyeran que estaba “un poco loco”. Como en su boda mantuvo contacto con sus compañeros laborales, pensó en volver.

Pues la novedad del millonario es que decidió volver al McDonald’s porque extrañaba a sus compañeros de trabajo. En la actualidad, se levanta todos los días para trabajar en el turno de la mañana durante la semana y sigue cobrando su sueldo. Él aseguró que en esa época todavía era un joven y que “un poco de trabajo duro no le hace daño a nadie”.