"Extrañaba a mis compañeros": un hombre ganó la lotería y decidió volver a trabajar en un local de comida

En algún momento de la vida de todas las personas, el trabajo duro es inevitable, pero llevadero cuando lo haces con amigos o compañeros cercanos o queridos, aunque tu vida dé un giro inesperado, como ganar la lotería. Un caso similar tuvo lugar en el Reino Unido.
El hombre ganó millones en la Lotería Nacional, pero lo que hizo luego dejó a todos sin comprender lo que hacía: sus amigos aseguraban que "estaba loco".
Un hombre ganó la lotería y decidió volver a trabajar porque extrañaba a sus compañeros
Luke Pittard tenía 25 años cuando ganó 1,6 millones de euros en el año 2006 en la Lotería Nacional. Tras gastarse el dinero en una casa y unas vacaciones de lujo en las Islas Canarias, este regresó a su puesto de trabajo habitual, un McDonald’s, porque extrañaba a sus amigos.
Junto a su pareja de 29 años, trabajaban en este restaurante de comida rápida en Pontprennau, Cardiff. Ambos tomaron la decisión de renunciar al trabajo y disfrutar de la vida con su hija (de 3 años en aquel entonces) y su infancia. Sin embargo, todo cambió un día.
Luego de que la pareja compró una casa por 292.100 euros, se casaron y desconectaron su vida cotidiana con unas vacaciones, el hombre tomó una drástica decisión que llevó a que sus amigos creyeran que estaba “un poco loco”. Como en su boda mantuvo contacto con sus compañeros laborales, pensó en volver.
Pues la novedad del millonario es que decidió volver al McDonald’s porque extrañaba a sus compañeros de trabajo. En la actualidad, se levanta todos los días para trabajar en el turno de la mañana durante la semana y sigue cobrando su sueldo. Él aseguró que en esa época todavía era un joven y que “un poco de trabajo duro no le hace daño a nadie”.
En pocas palabras
- Millonario inesperado: Joven británico ganó 1,6 millones de euros en la lotería nacional.
- Decisión inusual: Regresó a trabajar en un McDonald's para estar con sus compañeros.
- Prioridades: Gastó parte del premio en una casa y vacaciones, pero valoró la amistad laboral.