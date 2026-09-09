Su esposa lo dejó por no tener trabajo y se ganó la lotería dos días después: la suma millonaria que recibió

El hombre llamado Michael Weirsky de Nueva Jersey, estaba desempleado y era catalogado por su entorno como poco comprometido y con falta de iniciativa laboral, lo que hizo que su esposa se cuestionara si tenía sentido seguir en un vínculo donde no había reciprocidad ni trabajo en equipo. Sin embargo, no sabía que la suerte estaría tocando la puerta y que la vida de ambos podría haber cambiado para siempre.

Michael con el dinero que ganó de la lotería.

Cierto es que apenas pasaron los días de la firma del divorcio, su ahora exesposo Michael compró un boleto de lotería en una tienda QuickChek en Phillipsburg y resultó ganador de un premio multimillonario: 273 millones de dólares.

De esta forma, el caso puso sobre la mesa la manera en que el azar puede cambiar drásticamente el rumbo de una vida y los límites del amor.