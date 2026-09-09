Su esposa lo dejó por no tener trabajo y se ganó la lotería dos días después: la suma millonaria que recibió

El desgaste de la pareja es inevitable con los años y peor aún cuando se le suman problemas económicos. Así pasó con el esposo de una mujer a quien acusó de ser "vago" y de no querer trabajar sin saber que la lotería lo estaba esperando con una cifra millonaria.
Imagina separarte de tu pareja luego de cubrir los gastos sola durante toda tu vida y que al poco tiempo tu esposo se gane la lotería cuyo dinero lo haría millonario. Pues se trata de una historia real que, aunque parece de película, se volvió viral después de que una mujer decidiera divorciarse y él ganara millones de dólares a los pocos días. ¿Suerte, destino o casualidad?
Su esposa lo dejó por ser "vago" y se ganó la lotería dos días después
La mujer que tomó la decisión de separarse después de 15 años determinó que el cansancio por sostener casi sola el hogar terminó por quebrar la relación, por lo que se trató de un divorcio a consecuencia de una larga etapa de frustración y desgaste.
El hombre llamado Michael Weirsky de Nueva Jersey, estaba desempleado y era catalogado por su entorno como poco comprometido y con falta de iniciativa laboral, lo que hizo que su esposa se cuestionara si tenía sentido seguir en un vínculo donde no había reciprocidad ni trabajo en equipo. Sin embargo, no sabía que la suerte estaría tocando la puerta y que la vida de ambos podría haber cambiado para siempre.
Cierto es que apenas pasaron los días de la firma del divorcio, su ahora exesposo Michael compró un boleto de lotería en una tienda QuickChek en Phillipsburg y resultó ganador de un premio multimillonario: 273 millones de dólares.
De esta forma, el caso puso sobre la mesa la manera en que el azar puede cambiar drásticamente el rumbo de una vida y los límites del amor.
En pocas palabras
- Divorcio por "vago": una mujer se separó tras 15 años de matrimonio por considerar a su esposo "vago" e "iniciativa laboral nula".
- Golpe de suerte: a los dos días de firmar el divorcio, el hombre ganó 273 millones de dólares en la lotería.
- Giro inesperado: el insólito suceso generó debate sobre cómo el azar puede cambiar drásticamente el rumbo de una vida.