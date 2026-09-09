Emma tenía apenas 3 años cuando un perro dogo la atacó dentro de una vivienda de Malargüe. Fue el 1 de noviembre de 2020, alrededor de las 19.40. Después de superar diversas cirugías, una estadía en terapia intensiva, y hasta de perder un juicio indemnizatorio por $27 millones, ni la niña ni su familia piensan en rendirse.
Era una bebé cuando un perro le destrozó la cara y 5 años después necesita una cirugía reconstructiva
Emma (8) fue atacada en Malargüe en la casa del dueño del perro. Un fallo de la Suprema Corte dejó sin efecto la indemnización que había obtenido su familia
Hoy Emma tiene 8 años y todavía enfrenta las consecuencias de aquel ataque. Entre las secuelas que le dejó se encuentran una parálisis facial y la pérdida total de la audición de uno de sus oídos. Necesita una nueva cirugía reconstructiva facial para continuar con su recuperación y mejorar su calidad de vida.
El fallo de la Suprema Corte que rebocó la indemnización
Después del ataque del perro, Emma tuvo que atravesar 3 cirugías y permaneció internada durante varios días en cuidados intensivos. La familia inició una demanda civil contra el propietario del perro y tanto en primera instancia como en la Cámara de Apelaciones obtuvo una resolución favorable.
La Justicia había establecido una indemnización de alrededor de $27,4 millones más intereses para afrontar las consecuencias del ataque. Sin embargo, el propietario del animal recurrió ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
En mayo de 2026, el máximo tribunal provincial hizo lugar al recurso, revocó las sentencias anteriores y rechazó la demanda presentada por la mamá de Emma. La decisión fue tomada por mayoría, mientras que el juez Omar Palermo votó en disidencia y consideró que el propietario debía responder por las consecuencias del ataque.
Con ese fallo, la familia perdió la indemnización que había sido reconocida en las instancias anteriores.
Ahora necesitan ayuda para la cirugía
Frente a esta situación, Johana Débora Gutiérrez, mamá de Emma, decidió pedir la colaboración de la comunidad para poder reunir el dinero necesario para la cirugía reconstructiva facial que su hija necesita.
Después de 5 años de tratamientos y de atravesar un largo proceso judicial, la familia vuelve a recurrir a la solidaridad para poder afrontar los costos médicos que implica esta nueva etapa de la recuperación.
Quienes puedan colaborar económicamente pueden hacerlo mediante una transferencia al siguiente alias: joana.g.com Titular: Johana Débora Gutiérrez, mamá de Emma.
También pueden ayudar difundiendo el pedido para que llegue a más personas y la familia pueda reunir los fondos necesarios para que Emma pueda realizarse la intervención.
En pocas palabras
- Emma atacada: una niña de 8 años sufrió graves secuelas tras ser atacada por un perro dogo en Malargüe en 2020.
- Cirugía reconstructiva: la familia busca ayuda comunitaria para financiar una nueva intervención facial para Emma.
- Fallo judicial: la Suprema Corte revocó una indemnización millonaria previa, dejando a la familia sin compensación económica.