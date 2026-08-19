La Suprema Corte de Justicia dejó sin efecto una condena civil por $27,4 millones, impuesta al dueño de un perro peligroso que hirió gravemente a una niña de 3 años -amiga de las hijas- que ingresó a su casa, en Malargüe.
Por un fallo de la Corte, el dueño de un dogo zafó de pagar $27 millones a una niña herida
El dogo hirió a la niña de 3 años en una propiedad privada en Malargüe. Por 2 a 1, la Corte eximió al dueño del animal de la responsabilidad civil
El fallo definitivo de los supremos terminó 2 a 1 por el rechazo de la demanda civil que había sido confirmada en la segunda instancia.
Dalmiro Garay y Teresa Day coincidieron en que el ataque del dogo a la menor de edad fue "imprevisto e imprevisible" ya que sucedió en la propiedad privada del demandado, lo que lo eximió de la responsabilidad civil.
La pequeña había ingresado a la casa, como habitualmente lo hacía, para jugar con las hijas del dueño del animal, de quienes era amiga. Esa conducta fue "repentina", lo que impidió tomar medidas de seguridad para evitar el ataque. "El dueño (del perro) no está obligado por la ley 7633 a tomar las mismas precauciones que en la vía pública, como el uso de bozal o correa", señaló el fallo.
El ataque del dogo "era previsible", según un juez
En el voto en minoría, el juez Omar Palermo le dio la razón a la familia de la niña y dijo que el dueño del perro peligroso debía indemnizarla porque esa habitualidad con que la nena entraba a la casa hizo que el ataque fuera "previsible" y no imprevisto.
También consideró al propietario del dogo civilmente responsable por no contar con licencia ni seguro, como corresponde a los denominados "perros peligrosos". Consideró que en la propiedad no había barreras que impidieran el contacto del animal con la niña.
A partir de esta resolución, los padres de la niña quedaron en condiciones de apelar en las instancias superiores.
El caso del dogo en la Justicia
La Suprema Corte de Justicia intervino luego de que la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó el fallo de primera instancia por $27,4 millones contra Julio Álvarez en favor de la familia de la niña de 3 años, atacada y herida por el dogo.
El ataque sucedió el 1 de noviembre de 2020 a las 19.40 cuando la pequeña entró a la casa del demandado junto una de las hijas de éste, como lo hacía en forma permanente.
Como consecuencia del ataque, la menor de edad fue operada tres veces, estuvo 10 días en terapia intensiva y debió asistir al hospital en reiteradas oportunidades.
En primera instancia, la madre de la niña demandó al dueño del animal y reclamó $13 millones de indemnización.
El Sexto Juzgado Civil, Comercial y Minas de Malargüe condenó a Álvarez a pagar $27,4 millones más intereses a la familia de la niña y descartó la responsabilidad de la pequeña y de la madre.
En pocas palabras
- Suprema Corte: dejó sin efecto condena civil de $27,4 millones al dueño de un perro peligroso.
- Ataque Imprevisto: dos de los 3 jueces consideraron imprevisible el ataque del dogo a la niña de 3 años en propiedad privada.
- Voto en Minoría: un juez opinó, en minoría, que el ataque era previsible y que el dueño debía indemnizar.
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