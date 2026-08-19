Por un fallo de la Corte, el dueño de un dogo zafó de pagar $27 millones a una niña herida

Con posturas contrapuestas, Teresa Day y Omar Palermo, jueces de la Suprema Corte, intervinieron en la resolución de la demanda civil contra el dueño del dogo que atacó e hirió a una niña de 3 años en Malargüe. FUENTE/ CRISTIAN LOZANO

La pequeña había ingresado a la casa, como habitualmente lo hacía, para jugar con las hijas del dueño del animal, de quienes era amiga. Esa conducta fue "repentina", lo que impidió tomar medidas de seguridad para evitar el ataque. "El dueño (del perro) no está obligado por la ley 7633 a tomar las mismas precauciones que en la vía pública, como el uso de bozal o correa", señaló el fallo.

El ataque del dogo "era previsible", según un juez

En el voto en minoría, el juez Omar Palermo le dio la razón a la familia de la niña y dijo que el dueño del perro peligroso debía indemnizarla porque esa habitualidad con que la nena entraba a la casa hizo que el ataque fuera "previsible" y no imprevisto.

También consideró al propietario del dogo civilmente responsable por no contar con licencia ni seguro, como corresponde a los denominados "perros peligrosos". Consideró que en la propiedad no había barreras que impidieran el contacto del animal con la niña.

A partir de esta resolución, los padres de la niña quedaron en condiciones de apelar en las instancias superiores.

El caso del dogo en la Justicia

La Suprema Corte de Justicia intervino luego de que la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó el fallo de primera instancia por $27,4 millones contra Julio Álvarez en favor de la familia de la niña de 3 años, atacada y herida por el dogo.

El ataque sucedió el 1 de noviembre de 2020 a las 19.40 cuando la pequeña entró a la casa del demandado junto una de las hijas de éste, como lo hacía en forma permanente.

Un dogo argentino atacó a una niña de 3 años en Malargüe y la Suprema Corte resolvió -en fallo dividido- en favor del dueño, ya que el animal estaba en la propiedad privada.

Como consecuencia del ataque, la menor de edad fue operada tres veces, estuvo 10 días en terapia intensiva y debió asistir al hospital en reiteradas oportunidades.

En primera instancia, la madre de la niña demandó al dueño del animal y reclamó $13 millones de indemnización.

El Sexto Juzgado Civil, Comercial y Minas de Malargüe condenó a Álvarez a pagar $27,4 millones más intereses a la familia de la niña y descartó la responsabilidad de la pequeña y de la madre.