Salieron de Mendoza con casi 7,5 kilos de cocaína y un perro los delató en un control de San Juan

El lugar donde los sospechosos pusieron la cocaína. Foto: Gendarmería Nacional.

Una carga millonaria oculta en los asientos

La señal del perro orientó la revisión hacia los asientos traseros. En ese sector, los efectivos encontraron siete paquetes rectangulares de color amarillo que contenían una sustancia blanca pulverulenta.

Los gendarmes realizaron una prueba orientativa con el Equipo para Orientación de Drogas (EPOD), que dio positivo para cocaína. El pesaje del material hallado arrojó un total de 7 kilos y 498 gramos, de acuerdo con el comunicado oficial.

Para los dos sospechosos, el viaje de fin de semana se terminó en Sarmiento, provincia de San Juan. Ahora tendrán que dar explicaciones a la Justicia. Foto: Gendarmería Nacional.

Tras el hallazgo, el magistrado interviniente ordenó detener a los dos ocupantes y secuestrar la droga, el Citroën C4 y los elementos de interés para la investigación.

La causa quedó bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal por una presunta infracción a la Ley 23.737, de estupefacientes.