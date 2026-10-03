La cocaína estaba oculta en los asientos traseros, pero el olfato de un perro permitió encontrarla. Dos hombres que viajaban desde Mendoza hacia San Juan fueron detenidos después de que Gendarmería descubriera casi 7,5 kilos de esa droga en el vehículo en el que se trasladaban, según informó la fuerza.
Salieron de Mendoza con casi 7,5 kilos de cocaína y un perro los delató en un control de San Juan
Dos hombres fueron detenidos en la Ruta Nacional 40. Un perro de Gendarmería detectó siete paquetes con cocaína ocultos en el auto donde viajaban
El procedimiento se realizó en el kilómetro 3.379 de la Ruta Nacional 40, en el departamento sanjuanino de Sarmiento. Allí, efectivos del Escuadrón 66 interceptaron un Citroën C4 ocupado por 2 hombres mayores de edad.
Durante la inspección, los gendarmes contaron con la asistencia de un perro adiestrado y su guía. Al recorrer la parte trasera del auto, el animal reaccionó ante la posible presencia de estupefacientes y marcó la zona de las butacas.
Una carga millonaria oculta en los asientos
La señal del perro orientó la revisión hacia los asientos traseros. En ese sector, los efectivos encontraron siete paquetes rectangulares de color amarillo que contenían una sustancia blanca pulverulenta.
Los gendarmes realizaron una prueba orientativa con el Equipo para Orientación de Drogas (EPOD), que dio positivo para cocaína. El pesaje del material hallado arrojó un total de 7 kilos y 498 gramos, de acuerdo con el comunicado oficial.
Tras el hallazgo, el magistrado interviniente ordenó detener a los dos ocupantes y secuestrar la droga, el Citroën C4 y los elementos de interés para la investigación.
La causa quedó bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal por una presunta infracción a la Ley 23.737, de estupefacientes.
En pocas palabras
- Detienen a dos hombres: Gendarmería interceptó a dos sujetos en la Ruta Nacional 40 con casi 7,5 kilos de cocaína.
- Perro detector: el olfato de un can de Gendarmería fue clave para encontrar la droga oculta en los asientos traseros del vehículo.
- Procedimiento policial: se secuestró la sustancia, el auto y se detuvo a los ocupantes por infracción a la Ley de Estupefacientes.