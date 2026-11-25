José María Llaver, director del hospital Perrupato, y quien informó las cifras preocupantes de mujeres que llegan a parir y han consumido cocaína: es el caso de 7% del total de las madres. Redes sociales

Qué consecuencias tiene la cocaína durante el embarazo

La cocaína atraviesa la placenta y llega al organismo del feto. Su consumo puede afectar el desarrollo y aumentar el riesgo de complicaciones durante la gestación y el nacimiento.

Entre los problemas asociados se encuentran el bajo peso al nacer, la prematurez, las alteraciones del crecimiento y el desprendimiento prematuro de placenta. En situaciones graves, también puede producirse la muerte fetal.

Después del nacimiento, los bebés expuestos pueden presentar temblores, irritabilidad, llanto persistente, dificultades para alimentarse y alteraciones del sueño. La intensidad de estas manifestaciones varía según el grado de exposición y otros factores que intervienen durante el embarazo.

Las alteraciones que pueden aparecer durante el desarrollo

El síndrome de abstinencia puede aparecer en estos bebés que han recibido cocaína a través de la placenta de la madre.

La preocupación médica no termina con el nacimiento. Algunos chicos que estuvieron expuestos a la cocaína durante la gestación pueden presentar dificultades en el desarrollo neurológico y conductual.

Entre las posibles consecuencias se describen problemas de atención, aprendizaje, lenguaje y regulación de la conducta. Sin embargo, estos efectos no aparecen necesariamente en todos los niños y su evolución depende de múltiples factores, por lo que resulta fundamental el seguimiento pediátrico.

Llaver también advirtió que algunos de estos chicos no alcanzan la madurez intelectual esperada para su edad y presentan dificultades en su desarrollo. Sus declaraciones ponen el acento en la necesidad de detectar tempranamente las situaciones de exposición y garantizar controles posteriores al nacimiento.

Qué es el síndrome de abstinencia neonatal

El síndrome de abstinencia neonatal es un conjunto de síntomas que puede presentar un recién nacido cuando deja de recibir sustancias a las que estuvo expuesto durante el embarazo. Se relaciona especialmente con la exposición prenatal a opioides, aunque otras sustancias también pueden provocar manifestaciones en el recién nacido.

Los síntomas pueden incluir temblores, irritabilidad, llanto agudo, rigidez muscular, dificultades para succionar, vómitos, diarrea y problemas para dormir. En los cuadros más graves pueden aparecer convulsiones.

En el caso de la cocaína, es importante distinguir estas manifestaciones de un síndrome de abstinencia neonatal clásico. La exposición a esta droga puede provocar alteraciones neurológicas y conductuales, pero no necesariamente genera el mismo cuadro que la exposición a opioides.

El abordaje requiere evaluación médica, observación y controles. En función de los síntomas, los equipos de salud pueden indicar medidas de contención, asistencia para la alimentación y tratamientos específicos.