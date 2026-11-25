El consumo de cocaína durante el embarazo representa un riesgo para la salud de la madre y del bebé. El director del hospital Perrupato, José María Llaver, dio a conocer cifras que encendieron una señal de alerta en el establecimiento: 7% de las mujeres que llegan al parto da positivo para cocaína. Entre los hijos de esas madres, casi la mitad también presenta resultados positivos en los análisis de sangre.
Hospital Perrupato: 7% de las madres que van a dar a luz da positivo en análisis de cocaína
Así lo dijo su director, José María Llaver, quien además advirtió que se halla cocaína en la sangre de 50% de los recién nacidos de esas madres
El profesional advirtió sobre las consecuencias que puede tener la exposición a esta sustancia durante la gestación. Entre ellas mencionó complicaciones congénitas que pueden comprometer la vida del recién nacido, alteraciones en su desarrollo y cuadros que requieren atención y seguimiento médico.
Así lo expresó Llaver en medios del este mendocino.
Qué consecuencias tiene la cocaína durante el embarazo
La cocaína atraviesa la placenta y llega al organismo del feto. Su consumo puede afectar el desarrollo y aumentar el riesgo de complicaciones durante la gestación y el nacimiento.
Entre los problemas asociados se encuentran el bajo peso al nacer, la prematurez, las alteraciones del crecimiento y el desprendimiento prematuro de placenta. En situaciones graves, también puede producirse la muerte fetal.
Después del nacimiento, los bebés expuestos pueden presentar temblores, irritabilidad, llanto persistente, dificultades para alimentarse y alteraciones del sueño. La intensidad de estas manifestaciones varía según el grado de exposición y otros factores que intervienen durante el embarazo.
Las alteraciones que pueden aparecer durante el desarrollo
La preocupación médica no termina con el nacimiento. Algunos chicos que estuvieron expuestos a la cocaína durante la gestación pueden presentar dificultades en el desarrollo neurológico y conductual.
Entre las posibles consecuencias se describen problemas de atención, aprendizaje, lenguaje y regulación de la conducta. Sin embargo, estos efectos no aparecen necesariamente en todos los niños y su evolución depende de múltiples factores, por lo que resulta fundamental el seguimiento pediátrico.
Llaver también advirtió que algunos de estos chicos no alcanzan la madurez intelectual esperada para su edad y presentan dificultades en su desarrollo. Sus declaraciones ponen el acento en la necesidad de detectar tempranamente las situaciones de exposición y garantizar controles posteriores al nacimiento.
Qué es el síndrome de abstinencia neonatal
El síndrome de abstinencia neonatal es un conjunto de síntomas que puede presentar un recién nacido cuando deja de recibir sustancias a las que estuvo expuesto durante el embarazo. Se relaciona especialmente con la exposición prenatal a opioides, aunque otras sustancias también pueden provocar manifestaciones en el recién nacido.
Los síntomas pueden incluir temblores, irritabilidad, llanto agudo, rigidez muscular, dificultades para succionar, vómitos, diarrea y problemas para dormir. En los cuadros más graves pueden aparecer convulsiones.
En el caso de la cocaína, es importante distinguir estas manifestaciones de un síndrome de abstinencia neonatal clásico. La exposición a esta droga puede provocar alteraciones neurológicas y conductuales, pero no necesariamente genera el mismo cuadro que la exposición a opioides.
El abordaje requiere evaluación médica, observación y controles. En función de los síntomas, los equipos de salud pueden indicar medidas de contención, asistencia para la alimentación y tratamientos específicos.
En pocas palabras
- Hospital Perrupato: 7% de las madres que llegan a dar a luz da positivo en análisis de cocaína.
- Recién nacidos: cCasi la mitad de los hijos de madres consumidoras también presentan cocaína en sangre.
- Riesgos: el consumo de cocaína durante el embarazo puede causar complicaciones congénitas y afectar el desarrollo fetal.