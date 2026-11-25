Una bebé recién nacida permanece internada bajo control preventivo en el Servicio de Neonatología del Hospital Perrupato, en San Martín, luego de que los estudios toxicológicos practicados su nacimiento dieran un resultado positivo de cocaína en su mamá. A raíz del hallazgo, las autoridades sanitarias activaron el protocolo de resguardo de menores mientras evalúan la seguridad de su entorno familiar.
Todo comenzó cuando una joven de 29 años, oriunda de Buen Orden y con 39 semanas de embarazo, ingresó al centro asistencial con trabajo de parto y dio a luz a los pocos minutos. Al día siguiente del nacimiento, el personal médico comunicó el resultado de los análisis clínicos, lo que motivó la inmediata intervención institucional.
El estado de salud de la bebé
Pese a la alarma inicial que generó el diagnóstico, desde la dirección del hospital llevaron tranquilidad respecto a la evolución clínica de la niña. Los médicos indicaron que la recién nacida se encuentra en muy buen estado general de salud y permanece en Neonatología por precaución.
Señalaron que la pequeña continuará internada en observación durante al menos 5 días más, plazo necesario para completar los controles clínicos de rutina y aguardar el avance de las evaluaciones sociales antes de otorgarle el alta definitiva.
Protocolo de rutina y postura del hospital
Desde el hospital aclararon que la realización de exámenes toxicológicos en orina forma parte de un procedimiento habitual y estandarizado que se aplica a todas las pacientes que ingresan para partos o cesáreas.
El director del Hospital Perrupato, José María Llaver, explicó que ante un resultado positivo en sustancias prohibidas la prioridad absoluta es resguardar la integridad del bebé: "Cuando son casos como este, en donde da positivo para algún tipo de análisis, lo que nosotros hacemos es proteger al recién nacido", señaló el directivo.
Reclamo familiar y reunión con las autoridades
En un primer momento, el entorno de la madre puso en duda la veracidad del informe toxicológico y reclamó formalmente la realización de una contraprueba para confirmar o descartar la presencia de la sustancia, pedido que no prosperó debido a la vigencia de los análisis ya efectuados.
No obstante, las autoridades del Perrupato mantuvieron una reunión con el padre de la recién nacida un joven de 26 años y con la cuñada de la madre, instancia en la que se les detallaron los pasos médicos y legales en marcha. Según indicó la dirección, los familiares comprendieron el alcance preventivo del procedimiento.
Evaluación del entorno e intervención del ETI
En paralelo al seguimiento pediátrico, el hospital puso en marcha un abordaje a través de su equipo interdisciplinario interno, integrado por profesionales de Trabajo Social y Psicología, encargado de analizar las condiciones del hogar donde vivirá la niña.
"Lleva un tiempo hasta que se investiga el entorno familiar, la seguridad en el caso de que se le entregue ahora el recién nacido a la familia. Lo investiga un equipo interdisciplinario acá en el hospital y, según lo que ellos investiguen, es si se le da lugar al ETI (Equipos Técnicos Interdisciplinarios) o no", concluyó Llaver.
En pocas palabras
- Bebé internada: recién nacida permanece en Neonatología del Hospital Perrupato por dar positivo de cocaína en estudios.
- Protocolo activado: autoridades sanitarias iniciaron resguardo preventivo mientras evalúan el entorno familiar.
- Estado de salud: la niña se encuentra en buen estado general, bajo observación por precaución.