Señalaron que la pequeña continuará internada en observación durante al menos 5 días más, plazo necesario para completar los controles clínicos de rutina y aguardar el avance de las evaluaciones sociales antes de otorgarle el alta definitiva.

Un equipo interdisciplinario del Hospital Perrupato analiza las condiciones de seguridad del entorno familiar antes de autorizar el alta médica de la menor. Foto ilustrativa

Protocolo de rutina y postura del hospital

Desde el hospital aclararon que la realización de exámenes toxicológicos en orina forma parte de un procedimiento habitual y estandarizado que se aplica a todas las pacientes que ingresan para partos o cesáreas.

El director del Hospital Perrupato, José María Llaver, explicó que ante un resultado positivo en sustancias prohibidas la prioridad absoluta es resguardar la integridad del bebé: "Cuando son casos como este, en donde da positivo para algún tipo de análisis, lo que nosotros hacemos es proteger al recién nacido", señaló el directivo.

Reclamo familiar y reunión con las autoridades

En un primer momento, el entorno de la madre puso en duda la veracidad del informe toxicológico y reclamó formalmente la realización de una contraprueba para confirmar o descartar la presencia de la sustancia, pedido que no prosperó debido a la vigencia de los análisis ya efectuados.

No obstante, las autoridades del Perrupato mantuvieron una reunión con el padre de la recién nacida un joven de 26 años y con la cuñada de la madre, instancia en la que se les detallaron los pasos médicos y legales en marcha. Según indicó la dirección, los familiares comprendieron el alcance preventivo del procedimiento.

Desde el hospital confirmaron que la niña presenta muy buen estado general de salud y que su permanencia en Neonatología responde estrictamente al protocolo preventivo. Foto ilustrativa

Evaluación del entorno e intervención del ETI

En paralelo al seguimiento pediátrico, el hospital puso en marcha un abordaje a través de su equipo interdisciplinario interno, integrado por profesionales de Trabajo Social y Psicología, encargado de analizar las condiciones del hogar donde vivirá la niña.

"Lleva un tiempo hasta que se investiga el entorno familiar, la seguridad en el caso de que se le entregue ahora el recién nacido a la familia. Lo investiga un equipo interdisciplinario acá en el hospital y, según lo que ellos investiguen, es si se le da lugar al ETI (Equipos Técnicos Interdisciplinarios) o no", concluyó Llaver.