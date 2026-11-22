El ADN que develará un misterio de 1986

En febrero de 2025, tras años de búsqueda infructuosa, la mujer entregó una muestra de su ADN para compararlo -en algún momento- con el ADN de restos mortuorios o el ADN de alguna persona viva y así poder develar el misterio ¿Había muerto realmente el bebé o había sido robado y vendido desde los pasillos del hospital público?

Tras el hallazgo de los restos que serían de su hijo, la respuesta está comenzando a tejerse ahora mismo, porque en laboratorios de la sede central de la Gendarmería Nacional, en Buenos Aires, avanza el estudio científico para determinar si los restos hallados en noviembre en uno de los depósitos del Pabellón O del cementerio de la Capital, destinados a los NN, pertenecen o no al bebé nacido y declarado muerto hace 40 años.

Por ahora, hay un indicio que alimenta la posibilidad de que así sea: el hallazgo, también en el depósito, de una medallita redonda y pequeña de recién nacido que lleva el número 5.662, accesorio gemelo de ese que Susana guarda desde 1986 cuando se la entregaron en el Lagomaggiore.

Susana fue tratada en el Hospital Lagomaggiore, donde en 1986 le dijeron que su hijo había fallecido, aunque jamás le entregaron el cuerpo. Foto: archivo.

El Pabellón O del cementerio de Capital

A comienzos de este mes, Susana, sus abogados -Carlos Varela Álvarez y Enoc Ortiz- y el fiscal federal Fernando Alcaraz, que intervino directamente para que el cementerio de Capital habilitara la búsqueda en los depósitos del Pabellón O, dieron testimonio de las gestiones judiciales y del operativo y posterior hallazgo de los restos que serían del bebé de la mujer.

Describieron, además, un panorama tétrico cuando se refirieron al Pabellón O. Porque hablaron de la incontable cantidad de restos humanos NN de distintas épocas, embolsados y adentro de otras bolsas y casi todos sin identificación, porque nunca hubo y/o porque las inscripciones de algunos rótulos se destiñeron o se borraron por la humedad, el paso del tiempo y el olvido.

También se hallaron más medallitas de recién nacidos a fines de los '70 y hasta fines de los '80. Personal del cementerio de Capital colaboró con el trabajo de apertura de 4 depósitos y la minuciosa revisión de los restos allí acumulados bajo la atenta mirada de la propia Susana.

Diario UNO recorrió el predio del cementerio de Capital y con mayor atención el famoso sector de los depósitos del Pabellón O: donde viven los muertos sin nombre.

Nichos a la vista y depósitos en lo profundo

El Pabellón O del cementerio de Capital es una de las tantas edificaciones anexas.

Se ubica a unos 200 metros a la derecha del ingreso principal por la avenida San Martín, generalmente ruidosa y muy transitada durante el día. Por fuera es de ladrillo visto y tiene 2 accesos bien señalizados.

Uno de los ingresos al Pabellón O del cementerio de Capital. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Adentro, el silencio del lugar es apenas quebrado, muy cada tanto, por el paso de algún cortejo fúnebre, el canto de los pájaros o los sonidos lejanos que llegan desde la calle, a esa altura del departamento Las Heras.

El Pabellón O es altísimo, muy ancho y desde lejos se lo distingue por inscripción en blanco con tipografía delicada. Tiene 5 pisos o niveles a los que se accede por escaleras y las paredes guardan nichos de fallecidos de distintas edades y ubicados allí desde los '70. Y desde mucho antes.

Está repleto de nichos cuadriculares que tapizan, desde el piso hasta el techo, las paredes de las galerías.

El Pabellón O por dentro: 5 pisos de paredes tapizadas de nichos y 20 criptas cubiertas de mármol en lo profundo (parte inferior de la imagen). Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Sobre los mármoles amarillentos hay placas con nombres y apellidos y fechas de nacimiento y deceso; también hay floreros vacíos y números identificatorios, fotos, muy pocas flores de plástico y uno que otro presente dedicado a los fallecidos.

Hay adultos, bebés y niños (párvulos, en la jerga de los cementerios). La luz es escasísima. El silencio ahoga.

Cada tanto, un gorrión vuela debajo de los techos y parece rebotar contra las paredes mortuorias, hasta que encuentra la salida y desaparece cielo arriba.

Los depósitos del Pabellón O no están a simple vista. Están en lo más profundo, el primer subsuelo, y para llegar hay que bajar dos tramos de escaleras.

En la jerga los conocen como las criptas. Son 20 espacios de 1 metro de ancho, 3 metros de largo y 3 metros de profunda oscuridad.

Cada uno tiene su tapa de mármol y está identificado con numeración correlativa del 1 al 20, escrita al pie, a la altura de los zapatos de quienes ingresan allí, donde el silencio retumba aún más.

En primer plano, las 20 criptas del Pabellón O del cementerio de Capital. En 4 de estas guardan restos de personas no identificadas que fueron enterradas en el Cuadro 33 antes, durante y después de la dictadura. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Las criptas están claramente separadas entre sí, pero unidas conforman una tirada de 20 metros de largo.

No hay placas.

No hay flores ni fotos ni dedicatorias.

Sólo frío y mármol.

Silencio, muerte y penumbra.

El histórico Cuadro 33: muertos sin nombre y víctimas del genocidio

Desde 2010, cuatro de los 20 depósitos del Pabellón O del cementerio de la Capital guardan los restos de personas sin nombre que fueron enterradas en el Cuadro 33 antes de la dictadura militar, cuando el cementerio recibía los restos de fallecidos en hospitales públicos, sin deudos que los reclamaran. Adultos y niños, muchos fallecidos en el Central, en el Hospital Luis Lagomaggiore y en el Emilio Civit.

Hace 16 años, cuando profesionales del Equipo Argentino de Antropología Forense desenterraron restos humanos del Cuadro 33 en busca de víctimas del genocidio, las autoridades políticas decidieron que toda la osamenta que siguiera siendo NN sería depositada en las criptas del Pabellón O.

En el Cuadro 33 del cementerio de Capital fueron enterradas personas no identificadas y víctimas del genocidio. Tras las exhumaciones, quedó destinado a ser Espacio para la Memoria. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

El Cuadro 33 quedó vacío y los pozos que dejaron las excavaciones se convirtieron en testimonio relevante y palpable del accionar de la dictadura, que había enterrado a personas desaparecidas.

Hoy es un Espacio para la Memoria, está visiblemente señalizado y evoca, mediante cartelería y fotografías, las historias de quienes fueron asesinados y enterrados por los genocidas junto a los restos de personas NN que las habían precedido.

Hasta los restos de Cristian Guardati, desaparecido en Godoy Cruz en 1992, fueron buscados, tras arduas excavaciones pero sin éxito, en el Cuadro 33 del cementerio de Capital.

Los trabajos de excavación arqueológica y exhumación en el Cuadro 33 y el análisis de cuerpos permitieron la identificación de víctimas del genocidio a través de exámenes de ADN.