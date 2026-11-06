Una mamá busca a su bebé hace 40 años y una medallita hallada en un cementerio le dio una pista

Luisa cree que esa medallita es la que llevaba su bebé en el hospital. Todavía conserva la suya.

El bebé nació en el Lagomaggiore en 1986 ¿Adónde está?

Búsqueda en el cementerio

"Cuando descubrieron la medallita, fue algo que no sé ni cómo explicar. Eran un montón de sentimientos encontrados, de alegría, de tristeza", se sinceró Luisa.

Dijo que siente en lo profundo que los restos son de su hijo. Pero la identificación depende del examen de ADN.

El fiscal federal Fernando Alcaraz, a cargo de la investigación, confirmó que los restos son de un recién nacido. En "Mañana es mejor" (Nihuil) precisó que el registro se hizo en el subsuelo del pabellón O del cementerio de la Ciudad de Mendoza. Según Alcaraz, el juez federal Leopoldo Rago Gallo ordenó la medida a pedido de la Fiscalía y Gendarmería Nacional la concretó.

El procedimiento quedó filmado y documentado para resguardar la prueba. Sin embargo esa es solo una mínima parte de esta historia.

La medallita que Luisa conserva del día que nació su bebé en el hospital Lagomaggiore.

Anotaron la muerte antes del nacimiento

En 1986, Luisa tenía 21 años, estaba casada y ya tenía una hija. Se había hecho los controles del embarazo en un hospital de Maipú. La trasladaron al Lagomaggiore porque, según contó, el bebé iba a nacer antes de término y el centro asistencial de Maipú no tenía incubadora.

"Me dijeron que era un varón, que había nacido con vida. Lo vi en el momento de nacer, pero no volví a verlo nunca más", lamentó. En el Lago le aseguraron que el cuerpito del nene quedaría allí para estudios. Y se fue sin poder despedirse. Luisa le puso nombre a ese bebé perdido; jamás quiso abandonarlo.

Durante la búsqueda consiguió un certificado de nacido vivo y otro de defunción. Según su presentación de 2025 ante la Fiscalía Federal, en los documentos la hora de la muerte era anterior a la del nacimiento.

"Creí que podía estar vivo", explicó.

Luisa dice que nunca dejará de buscar a su bebé. Imagen ilustrativa.

De Los Buscadores a la Justicia Federal

Luisa contó que se decidió a investigar después de escuchar el testimonio de Patricia Giménez, otra madre que había dado a luz en el Lagomaggiore y buscaba a su bebé. Más adelante vio "Los Buscadores", el documental de Grupo América que se emitió por El Siete. Aquella investigación reconstruía casos de apropiación en los que niños de Mendoza fueron inscriptos como hijos biológicos de quienes los criaron.

Robados. Y todo en plena democracia.

"Yo nunca pensé que esto podía estar pasando cuando ya estábamos en democracia", insistió ella sobre lo que descubrió al ver aquel documental. A partir de eso, se presentó en el quinto piso de la Casa de Gobierno para pedir ayuda. Allí, contó, un abogado del programa de búsqueda de identidad le recomendó acudir a la Justicia Federal y buscar un abogado penalista.

Así, con el patrocinio de Carlos Varela Álvarez, Luisa hizo una denuncia para esclarecer qué había pasado con su pequeño. Siempre en el ámbito federal: el letrado estima que unas 100 causas similares permanecen sin avances en la Justicia provincial.

El examen de ADN en Buenos Aires

Ahora la Fiscalía prevé que el examen se haga en el Edificio Centinela, en la Ciudad de Buenos Aires. En principio, lo realizaría Gendarmería.

El fiscal Alcaraz estimó que la asignación de un turno para el análisis podría demorar entre 2 y 3 semanas. Una vez fijado ese turno, se podrá estimar cuándo estarán los resultados. La prioridad, dijo, es establecer la identidad de los restos. Después se evaluará cómo seguir y si hay elementos para investigar un posible delito.

Dónde consultar por una búsqueda de identidad en Mendoza

La Ley 9.182 creó el Programa Provincial de Búsqueda Familiar, de Identidad Biológica, de Origen y Socioafectivo. Funciona en la Dirección de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Gobierno de Mendoza. El programa ha facilitado numerosos reencuentros familiares, aseguran desde el Gobierno.

Quienes quieran consultar por una búsqueda pueden acercarse al quinto piso de la Casa de Gobierno, llamar al 2613852076 o escribir a [email protected].

Luisa alentó a otras madres a acercarse al programa. "Una mamá no se puede quedar sin respuestas. Yo necesitaba esa respuesta en mi vida y no voy a parar hasta que la tenga".