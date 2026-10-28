Una fatalidad inexplicable ocurrida en una transitada vereda urbana desató un profundo dolor en el partido bonaerense de Quilmes. Un bebé de 12 días de vida murió luego de sufrir un traumatismo severo provocado por la caída imprevista de una palta de gran porte desde la copa de un árbol situado en la vía pública. Pese al esfuerzo desplegado por el equipo médico del Sanatorio de la Trinidad, el recién nacido no logró sobreponerse a las gravísimas lesiones craneales y su deceso fue confirmado en las últimas horas, abriendo un expediente penal en la Justicia ordinaria.
Un bebé de 12 días murió después de que una palta le cayera en la cabeza
El trágico hecho ocurrió en pleno centro de Quilmes, en Buenos Aires, mientras la madre aguardaba la salida escolar de su otro hijo. El recién nacido sufrió múltiples fracturas de cráneo
El episodio se registró el pasado 22 de octubre en la esquina de las calles Conesa y Sarmiento, en pleno corazón comercial y residencial del centro quilmeño. En ese sector, la madre del pequeño Lucas aguardaba de pie sobre la calzada peatonal el horario de apertura de un jardín de infantes cercano para retirar a otro de sus hijos. De manera repentina y sin que mediara advertencia, el fruto se desprendió desde la altura y golpeó directamente contra la cabeza del bebé.
Múltiples fracturas de cráneo y agonía en terapia pediátrica
El impacto del fruto pesado sobre la contextura frágil del recién nacido provocó un cuadro traumatológico de extrema gravedad. El menor fue trasladado de urgencia a las instalaciones del Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, ubicado sobre la avenida Carlos Pellegrini al 400, donde ingresó a la unidad de cuidados intensivos pediátricos.
De acuerdo con el parte médico y las actuaciones remitidas por efectivos de la Comisaría Quilmes Primera, el golpe derivó en múltiples fracturas en el cráneo y un severo compromiso encefálico. El cuadro clínico permaneció en estado crítico e irreversible durante varias jornadas, hasta que los profesionales del centro asistencial debieron certificar formalmente el fallecimiento del menor como consecuencia directa del traumatismo contuso.
Intervención judicial y recaratulación a homicidio culposo
Apenas confirmada la muerte de Lucas, las autoridades de la seccional policial informaron de inmediato a la sede judicial correspondiente para readecuar las actuaciones. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 09 de Quilmes, encabezada en la instrucción procesal por la secretaria Andrea Sáenz.
Inicialmente instruida bajo la carátula preliminar de "lesiones culposas", la fiscalía dispuso el cambio formal de la causa a homicidio culposo. Entre las primeras medidas ordenadas por la funcionaria judicial, se solicitó:
- Secuestro de documentación médica: La incautación preventiva de la historia clínica completa del niño en el centro de salud privado para sumar los diagnósticos periciales al expediente.
- Autopsia de rigor: La remisión del cuerpo a la Morgue Judicial de Quilmes para la realización del informe forense definitivo que precise la mecánica exacta de la lesión mortal.
- Inspección técnica del arbolado: El relevamiento del ejemplar arbóreo emplazado en la vía pública sobre la esquina céntrica para determinar su estado, propiedad del frentista y posibles omisiones en el deber de mantenimiento o poda.
La tragedia ocurrió en un punto de permanente circulación de vecinos, docentes y familias que asisten a establecimientos educativos de la zona, conmocionando a la comunidad local ante un desenlace tan imprevisto como luctuoso.
En pocas palabras
- Bebé de 12 días murió: Un recién nacido falleció tras ser golpeado por una palta en Quilmes.
- Fracturas craneales severas: El impacto provocó múltiples fracturas de cráneo y compromiso encefálico.
- Causa judicial iniciada: La fiscalía recaratuló el caso a homicidio culposo e inició una investigación.