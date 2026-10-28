Un bebé de 12 días murió después de que una palta le cayera en la cabeza

De acuerdo con el parte médico y las actuaciones remitidas por efectivos de la Comisaría Quilmes Primera, el golpe derivó en múltiples fracturas en el cráneo y un severo compromiso encefálico. El cuadro clínico permaneció en estado crítico e irreversible durante varias jornadas, hasta que los profesionales del centro asistencial debieron certificar formalmente el fallecimiento del menor como consecuencia directa del traumatismo contuso.

Intervención judicial y recaratulación a homicidio culposo

Apenas confirmada la muerte de Lucas, las autoridades de la seccional policial informaron de inmediato a la sede judicial correspondiente para readecuar las actuaciones. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 09 de Quilmes, encabezada en la instrucción procesal por la secretaria Andrea Sáenz.

Inicialmente instruida bajo la carátula preliminar de "lesiones culposas", la fiscalía dispuso el cambio formal de la causa a homicidio culposo. Entre las primeras medidas ordenadas por la funcionaria judicial, se solicitó:

Secuestro de documentación médica: La incautación preventiva de la historia clínica completa del niño en el centro de salud privado para sumar los diagnósticos periciales al expediente.

La incautación preventiva de la historia clínica completa del niño en el centro de salud privado para sumar los diagnósticos periciales al expediente. Autopsia de rigor: La remisión del cuerpo a la Morgue Judicial de Quilmes para la realización del informe forense definitivo que precise la mecánica exacta de la lesión mortal.

La remisión del cuerpo a la Morgue Judicial de Quilmes para la realización del informe forense definitivo que precise la mecánica exacta de la lesión mortal. Inspección técnica del arbolado: El relevamiento del ejemplar arbóreo emplazado en la vía pública sobre la esquina céntrica para determinar su estado, propiedad del frentista y posibles omisiones en el deber de mantenimiento o poda.

La tragedia ocurrió en un punto de permanente circulación de vecinos, docentes y familias que asisten a establecimientos educativos de la zona, conmocionando a la comunidad local ante un desenlace tan imprevisto como luctuoso.