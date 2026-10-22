Talia Liliana Baduna, la joven embarazada de 29 años que se encontraba internada en estado gravísimo tras ser prendida fuego por su novio, murió en las últimas horas en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.
Tragedia y horror: quién era la mujer embarazada que murió luego de que su pareja la prendiera fuego
La mujer presentaba quemaduras en más del 60% de su cuerpo y graves lesiones en sus vías aéreas. Los detalles del caso, en la nota
Pese al esfuerzo desesperado de los médicos, quienes le practicaron una cesárea de urgencia para lograr que el bebé naciera y sobreviviera, el cuadro de la mamá era irreversible: presentaba quemaduras en más del 60% de su cuerpo y graves lesiones en sus vías aéreas.
Una tragedia marcada por el horror
Talia vivía junto a su pareja, Maximiliano Castagnino, en una humilde vivienda del pasaje Rafael Obligado al 400. Quienes la conocían la describen como una mujer trabajadora, dedicada a su entorno y sumergida en la ilusión de la llegada de su hijo. Sin embargo, detrás de la puerta de su casa en Rosario, la realidad era oscura.
Según la reconstrucción inicial de la fiscalía, la convivencia de casi dos años estuvo atravesada por episodios de violencia de género y amedrentamientos que terminaron de la peor manera. Tras una discusión en la finca que compartían, Castagnino la roció con alcohol y le prendió fuego.
El milagro del recién nacido y el reclamo de justicia
El único haz de luz en medio de tanta oscuridad fue el nacimiento del bebé, quien permanece bajo estrictos cuidados neonatológicos pero fuera de peligro. Los médicos lograron intervenir a tiempo para salvar la vida del niño, aunque ahora enfrentará la realidad de crecer sin su madre.
Con el deceso confirmado de Baduna, la situación procesal del acusado cambió drásticamente. Castagnino, quien ya se encontraba detenido con prisión preventiva, enfrentará una imputación recalificada por femicidio consumado, un delito que prevé como única pena la prisión perpetua.
La sociedad rosarina y la familia de Talia exigen que el peso entero de la ley recaiga sobre el responsable de este espantoso crimen.
En pocas palabras
- Femicidio en Rosario: murió Talia Liliana Baduna, joven embarazada de 29 años, tras ser prendida fuego por su pareja.
- Sobrevivió el bebé: el hijo de la víctima nació por cesárea de urgencia y se encuentra fuera de peligro, bajo cuidados neonatológicos.
- Imputación al agresor: Maximiliano Castagnino, detenido, será imputado por femicidio consumado, enfrentando prisión perpetua.