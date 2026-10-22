Tragedia y horror: quién era la mujer embarazada que murió luego de que su pareja la prendiera fuego

Talia Baduna tenía 29 años.

Según la reconstrucción inicial de la fiscalía, la convivencia de casi dos años estuvo atravesada por episodios de violencia de género y amedrentamientos que terminaron de la peor manera. Tras una discusión en la finca que compartían, Castagnino la roció con alcohol y le prendió fuego.

El milagro del recién nacido y el reclamo de justicia

El único haz de luz en medio de tanta oscuridad fue el nacimiento del bebé, quien permanece bajo estrictos cuidados neonatológicos pero fuera de peligro. Los médicos lograron intervenir a tiempo para salvar la vida del niño, aunque ahora enfrentará la realidad de crecer sin su madre.

Con el deceso confirmado de Baduna, la situación procesal del acusado cambió drásticamente. Castagnino, quien ya se encontraba detenido con prisión preventiva, enfrentará una imputación recalificada por femicidio consumado, un delito que prevé como única pena la prisión perpetua.

La sociedad rosarina y la familia de Talia exigen que el peso entero de la ley recaiga sobre el responsable de este espantoso crimen.