Se trata de los certificados de nacimiento y defunción -de cuya legitimidad se duda- y la medallita con el número 5662 que ella recibió tras el alumbramiento en el hospital público Luis Lagomaggiore.

Bebé Lagomaggiore-Juicio por la Verdad 2025.jpeg La medallita que el hospital Lagomaggiore, según la denunciante, le entregó a ella tras el nacimiento del bebé en 1986.

La mujer pidió un Juicio por la Verdad

El caso de F.S. fue presentado este miércoles por escrito en el Área de Atención Inicial del Ministerio Público Fiscal Federal de Mendoza y se convertirá en expediente judicial, cuyo fiscal investigador será designado en breve.

La mujer pidió a las autoridades judiciales que promuevan la realización de un Juicio por la Verdad, proceso judicial que no prevé consecuencias penales pero sí la recolección de pruebas testimoniales y documentales para determinar qué pasó realmente con aquel bebé nacido vivo, siempre y cuando la pesquisa sea satisfactoria.

Lagomaggiore.jpg El hospital Lagomaggiore.

El dolor de una madre, en primera persona

En la presentación ante la Fiscalía Federal, la mujer relató con detalles que fue atendida en el Lagomaggiore, que médicos y enfermeras se ocuparon de ella durante el trabajo de parto, que previamente escuchó los latidos de su hijo a través de un ecógrafo, que lo vio nacer y que era varón.

Y siguió: "Esa noche me dormí pensando que mi hijo era bien atendido y cuidado (...) Al día siguiente, y frente a mi insistencia por verlo, una médica me dijo que estaba muerto (...) Me dijero que había nacido y fallecido el mismo día. Me quedó mi medallita, no la de él".

La mujer explicó que luego de mucho tiempo pudo obtener las partidas de nacimiento y defunción, que aportó como pruebas: "Como puede verse, son irregulares porque la partida de Defunción registra un horario anterior al que aparece en la partida de Nacimiento".

"Llevo 38 años buscando la verdad. No puedo irme de este mundo -dijo la denunciante- sin saber qué pasó con mi hijo en 1986 en el hospital Lagomaggiore".