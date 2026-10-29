El nombre de mujer más elegido en la Argentina desde 2020, según el RENAPER

El podio de las preferencias nacionales lo completan Valentina, con 46.747 registros, y Sofía, que ocupa el tercer lugar con 41.032 anotaciones. La ventaja de Isabella resulta contundente en las estadísticas públicas: supera por más de 7.000 inscripciones al segundo puesto y aventaja por más de 12.000 a la tercera posición, afianzándose como un fenómeno sostenido en todo el territorio argentino.

El ranking de los 10 nombres más populares desde 2020

El listado elaborado por el organismo oficial refleja una combinación entre alternativas de corte tradicional y nombres breves, melódicos y de pronunciación sencilla que ganaron espacio entre las nuevas generaciones de padres: