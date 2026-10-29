Las preferencias de las familias argentinas a la hora de elegir el nombre de una hija cambiaron de manera radical a lo largo de las últimas décadas. De acuerdo con los datos oficiales procesados por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), la opción más elegida en el país desde el año 2020 es Isabella, una alternativa de origen italiano que acumula un total de 53.877 inscripciones en lo que va de la década.
El nombre de mujer más elegido en la Argentina desde 2020, según el RENAPER
De origen italiano, suma más de 53.000 inscripciones y encabeza el ranking oficial del Registro Nacional de las Personas, desplazando a clásicos históricos y consolidando un cambio de tendencia generacional.
El podio de las preferencias nacionales lo completan Valentina, con 46.747 registros, y Sofía, que ocupa el tercer lugar con 41.032 anotaciones. La ventaja de Isabella resulta contundente en las estadísticas públicas: supera por más de 7.000 inscripciones al segundo puesto y aventaja por más de 12.000 a la tercera posición, afianzándose como un fenómeno sostenido en todo el territorio argentino.
El ranking de los 10 nombres más populares desde 2020
El listado elaborado por el organismo oficial refleja una combinación entre alternativas de corte tradicional y nombres breves, melódicos y de pronunciación sencilla que ganaron espacio entre las nuevas generaciones de padres:
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Isabella: 53.877
Valentina: 46.747
Sofía: 41.032
Jazmín: 38.426
Emma: 36.810
Victoria: 36.564
Martina: 36.461
Olivia: 36.053
Catalina: 33.013
Mía: 28.600
El declive de los nombres tradicionales
El análisis comparativo del RENAPER deja al descubierto también el desplazamiento paulatino de aquellos nombres que supieron liderar los documentos nacionales durante décadas anteriores. El caso más emblemático es el de María, un clásico indiscutido de la década de 1960 y de gran parte del siglo XX que hoy quedó relegado de los primeros lugares.
Un fenómeno idéntico atraviesan nombres muy populares en generaciones pasadas como Beatriz, Graciela, Mónica y Silvia, cuya presencia en las partidas de nacimiento actuales cayó de forma drástica frente al surgimiento de nuevas tendencias como Emma, Olivia y Mía. El caso de Isabella sintetiza esta transformación cultural: pasó de ser una opción marginal hace cincuenta años a convertirse en la indiscutida favorita de los argentinos en la presente década.
En pocas palabras
- Isabella: es el nombre de mujer más elegido en Argentina desde 2020, con 53.877 inscripciones según el RENAPER.
- Tendencia generacional: el podio lo completan Valentina (46.747) y Sofía (41.032), desplazando a nombres clásicos.
- Declive de nombres tradicionales: María, Beatriz, Graciela, Mónica y Silvia cayeron drásticamente en las preferencias.