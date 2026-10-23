Vuelve a ponerse de moda un nombre de varón en Argentina: tiene origen escocés y una fuerte impronta celta

Origen e historia de Alastair, la tendencia escocesa

Aunque resulta una alternativa singular y poco frecuente en las oficinas del Registro Civil argentino, Alastair (con sus variantes Alistair o Alasdair) es la adaptación gaélica escocesa del clásico Alejandro (Alexander). Su raíz lingüística combina la herencia cultural hiberno-escocesa con la Grecia antigua.

Raíz griega original: Proviene del vocablo Alexandros, conformado por la unión de alexein (proteger o defender) y aner/andros (hombre).

Adaptación gaélica: Al ingresar a la tradición de Escocia tomó la forma Alasdair, la cual derivó con el tiempo en las grafías anglicanizadas Alastair y Alistair.

Significado principal: Debido a su origen del griego antiguo, se traduce como "el defensor de los hombres" o "el protector de la humanidad" .

Vínculo cultural: Es un nombre históricamente asociado al orgullo de los clanes de las Highlands (Tierras Altas escocesas), como los MacDonnell de Glengarry.

A la hora de llevarlo al español, la pronunciación recomendada es “Á-las-ter” o “Á-lis-ter”. Pese a que su terminación escrita es "-tair", la sílaba final suena suave, similar a "ter".