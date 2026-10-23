En los últimos años, el abanico de elecciones a la hora de inscribir a un recién nacido en Argentina sumó alternativas internacionales. Si bien durante décadas sobresalieron opciones clásicas y posteriormente se afianzaron nombres como Kevin o Brian, en el último tiempo comenzó a resonar una variante masculina que destaca por su elegancia y su fuerte vinculación con las costumbres celtas: Alastair.
Vuelve a ponerse de moda un nombre de varón en Argentina: tiene origen escocés y una fuerte impronta celta
Se trata de una denominación poco habitual que gana terreno entre las nuevas familias del país. Su trasfondo histórico, pronunciación en español y el poderoso significado que conecta las tierras altas de Escocia con la antigüedad clásica.
Origen e historia de Alastair, la tendencia escocesa
Aunque resulta una alternativa singular y poco frecuente en las oficinas del Registro Civil argentino, Alastair (con sus variantes Alistair o Alasdair) es la adaptación gaélica escocesa del clásico Alejandro (Alexander). Su raíz lingüística combina la herencia cultural hiberno-escocesa con la Grecia antigua.
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Raíz griega original: Proviene del vocablo Alexandros, conformado por la unión de alexein (proteger o defender) y aner/andros (hombre).
Adaptación gaélica: Al ingresar a la tradición de Escocia tomó la forma Alasdair, la cual derivó con el tiempo en las grafías anglicanizadas Alastair y Alistair.
Significado principal: Debido a su origen del griego antiguo, se traduce como "el defensor de los hombres" o "el protector de la humanidad".
Vínculo cultural: Es un nombre históricamente asociado al orgullo de los clanes de las Highlands (Tierras Altas escocesas), como los MacDonnell de Glengarry.
A la hora de llevarlo al español, la pronunciación recomendada es “Á-las-ter” o “Á-lis-ter”. Pese a que su terminación escrita es "-tair", la sílaba final suena suave, similar a "ter".
Otros nombres de origen escocés y celta para varón
El interés por este tipo de apelativos responde a una búsqueda creciente de nombres con sonoridad distinguida y significados con personalidad. Entre las alternativas de origen escocés, irlandés o galés que comparten este estilo se destacan:
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Brian: De origen celta, su significado se asocia con "noble", "alto" o "eminente".
Liam: Variante irlandesa de Guillermo, cuyo significado es "protector decidido".
Connor: De raíz gaélica, se traduce tradicionalmente como "amante de los sabuesos" o "amante de los lobos".
Dylan: Proveniente del galés, significa "gran marea" o "hijo del mar".
Owen: Variante galesa que remite a "joven guerrero" o "bien nacido".
Brendan: Nombre de herencia celta que representa la idea de "príncipe" o "rey".
Fergus: De tradición escocesa e irlandesa, se traduce como "hombre fuerte" o "vigoroso".
Colin: Derivado de la tradición gaélica, usualmente vinculado a la idea de "joven".
En pocas palabras
- Alastair: Un nombre escocés de origen griego que significa "el defensor de los hombres" gana popularidad.
- Raíz histórica: Es la adaptación gaélica de Alejandro, vinculado a la antigüedad clásica y clanes escoceses.
- Pronunciación: En español se recomienda "Á-las-ter" o "Á-lis-ter", con la última sílaba suave.