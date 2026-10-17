De origen vasco y fuerte arraigo en Cataluña: el nombre de varón que vuelve a ser tendencia en Argentina

En este contexto de renovación, las opciones vinculadas a la península ibérica -particularmente aquellas de tradición vasca con un sólido recorrido e impronta en la región de Cataluña- han comenzado a escalar posiciones en las preferencias de las futuras madres y padres argentinos. Son nombres que logran equilibrar elegancia, identidad europea y una marcada fuerza simbólica.

Es una gran responsabilidad ponerle el nombre a un bebé recién nacido.

Asier: el nombre que marca el "comienzo" y vuelve a estar de moda

El caso paradigmático que resalta dentro de las estadísticas de elección es Asier. Aunque sus raíces etimológicas provienen estrictamente del euskera (lengua vasca), es una denominación de amplísima difusión y popularidad en Cataluña y en toda España, donde se consolidó como un clásico moderno tras su gran apogeo en la década de 1990.