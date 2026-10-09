Cortos, modernos y con mucha fuerza: los nombres de origen catalán que arrasan en los registros

En el segmento masculino, Jan —derivado histórico del hebreo Yohanan y equivalente a Juan— se transformó en la gran revelación. Con apenas tres letras, este apelativo encierra un profundo significado ligado a la benevolencia (“Dios es misericordioso”), conquistando a los padres que priorizan la modernidad sin perder la elegancia clásica.

Ona, el nombre de mujer que es tendencia.

Por el lado de las niñas, el furor tiene nombre de elemento natural: Ona. Este término, que significa literalmente “ola” en catalán, cautivó a miles de familias por su frescura, su ligereza y su conexión directa con la fluidez y la libertad del agua.

Ambas alternativas de nombre reflejan a la perfección el pulso de una época donde la simpleza se funde con la originalidad, consolidándose como las opciones más elegidas del momento en los listados oficiales.

Los nombres más elegidos por los argentinos

De acuerdo con los informes difundidos por el RENAPER (Registro Nacional de las Personas), el podio de los nombres más inscriptos se reparte entre clásicos indiscutidos y opciones de fuerte impronta moderna.

En el segmento masculino, Benjamín encabeza habitualmente las estadísticas nacionales como el preferido por los padres, escoltado de cerca por figuras de gran popularidad como Gael y Mateo. Por el lado de las niñas, el liderazgo se consolidó en favor de Olivia, seguida muy de cerca por denominaciones de marcada dulzura y sonoridad europea como Emilia e Isabella.